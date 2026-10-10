Irresistibles: papas gratinadas con jamón y queso, cremosas, crujientes y llenas de sabor

Este plato reúne simplicidad, sabor y versatilidad, tres cualidades esenciales para cualquier tipo de preparación. Las papas gratinadas se consolidan como una guarnición especial gracias a su textura suave y sabor equilibrado. Combina ingredientes simples, con una preparación accesible y rendidora, además de ocupar un lugar destacado en la cocina.



Funcionan para acompañar carnes al horno, pollo a la cacerola, preparaciones a la parrilla o platos más contundentes. Su textura cremosa permite equilibrar sabores intensos, convirtiéndolas en una opción ideal para comidas no tan casuales.



Lo bueno es que ésta preparación puede realizarse con anticipación y finalizarla en el horno al momento de servir, una ventaja clave cuando se organizan comidas numerosas.



La combinación de crema, leche, queso y jamón aporta suavidad sin opacar el plato principal.

Ingredientes



1 kg de papas (preferiblemente de consistencia firme)



200 gr de jamón cocido cortado en cubos pequeños



2 tazas de queso rallado (mozzarella, gouda, manchego o una mezcla de tus favoritos)



2 tazas de crema



½ taza de leche



2 dientes de ajo finamente picados



2 cucharadas de manteca



Sal y pimienta fresca



Perejil fresco picado para decorar (opcional)

Precalentar el horno 180 C grados mientras se preparan los ingredientes.



Lavar, pelar y cortar las papas en rodajas finas, tratando de que todas tengan el mismo grosor, para que se cocinen parejas.



En una sartén, a fuego medio, derretir la manteca y sofreír apenas el ajo picado. Agregar los ajos, la crema y la leche, mezclar bien y sazonar con sal y pimienta. Cocinar un par de minutos sin que hierva.



Elegir una fuente para horno, con capacidad suficiente para que quepan todas las rodajas de papa. Puede ser de vidrio o enlozada. Engrasarla.



Colocar una capa de rodajas de papa, espolvorear con jamón y queso rallado. Repetir el proceso hasta cubrir toda la fuente, finalizando con una capa generosa de queso.