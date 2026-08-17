Una aplicación de terceros abrió una nueva posibilidad para los usuarios de Steam Deck, Steam Machine y computadoras con Linux: acceder al streaming en la nube de determinados juegos de PlayStation Plus Premium sin necesidad de tener una consola PlayStation.

Se trata de Asobi: Remote Play, desarrollada por Inside Internet, que comenzó su etapa de pruebas públicas durante agosto de 2026. La aplicación todavía no tiene lanzamiento definitivo y no está afiliada ni respaldada oficialmente por Sony Interactive Entertainment.

El sistema requiere una cuenta de PlayStation Network y una suscripción activa a PlayStation Plus Premium para utilizar el juego en la nube. La versión para SteamOS/Linux ya puede probarse mediante el programa de pruebas de Steam, mientras que una versión para Windows está prevista pero todavía no tiene fecha confirmada.

Qué cambia con Asobi: Remote Play

El Remote Play tradicional de PlayStation permite transmitir hacia otro dispositivo un juego que está ejecutándose en una PS4 o PS5. En ese caso, la consola continúa siendo necesaria.

Asobi incorpora además compatibilidad con PS Cloud, por lo que los juegos compatibles pueden ejecutarse en servidores remotos y transmitirse al dispositivo del usuario. Esto elimina la necesidad de tener una consola PlayStation encendida en casa.

La diferencia es especialmente relevante para quienes ya tienen un dispositivo portátil como el Steam Deck, pero no quieren comprar una PS5 o un PlayStation Portal para acceder a determinados contenidos del ecosistema de Sony.

La aplicación también contempla la transmisión remota desde una consola propia, por lo que no reemplaza al Remote Play tradicional: amplía sus posibilidades con el streaming en la nube.

Cómo funciona el streaming de PlayStation Plus

El proceso requiere iniciar sesión con una cuenta de PlayStation Network y disponer de una suscripción que habilite el juego en la nube de PlayStation Plus.

Una vez dentro, Asobi permite seleccionar los títulos compatibles y transmitirlos al dispositivo. El juego se ejecuta de manera remota: los servidores procesan el videojuego y envían la imagen al Steam Deck o computadora, mientras los controles regresan hacia el servidor.

Por eso, la calidad de la conexión a Internet es determinante. Una conexión inestable puede provocar retrasos, pérdida de calidad o interrupciones, incluso aunque el dispositivo utilizado tenga suficiente potencia.

Además, no todos los juegos disponibles en PlayStation Plus pueden transmitirse. La compatibilidad depende de que el título esté habilitado para PS Cloud.

Steam Deck y Linux son los grandes beneficiados

El atractivo principal de Asobi está en llevar una función históricamente asociada al ecosistema PlayStation a dispositivos que utilizan SteamOS o Linux.

La ficha de Steam establece SteamOS 3.0 como requisito mínimo para la versión Linux y confirma la compatibilidad con el streaming en la nube de PlayStation, sujeto a una membresía de PlayStation Plus.

Para un propietario de Steam Deck, esto significa que puede utilizar el mismo dispositivo portátil para acceder a juegos de diferentes ecosistemas, sin tener que instalar Windows ni recurrir necesariamente a una consola PlayStation.

La propuesta también alcanza a otros equipos basados en Linux y SteamOS, por lo que el interés no se limita al dispositivo de Valve.

Qué funciones ofrece Asobi durante las pruebas

La versión de prueba habilitó temporalmente las funciones que estarán asociadas a la modalidad premium de Asobi.

Entre ellas aparecen streaming a 1080p y 60 fps, HDR, escalado hasta 4K, modos de baja latencia, control manual del bitrate y funciones hápticas para los mandos compatibles. La ficha de Steam también menciona salida de hasta 120 fps en monitores compatibles mediante funciones de procesamiento de imagen.

La versión básica está planteada alrededor de 1080p, 30 fps y SDR, mientras que las funciones avanzadas quedarán asociadas a una compra única cuando finalice la etapa de pruebas.

El desarrollador comenzó a distribuir invitaciones al Playtest durante agosto y solicitó a los usuarios que reportaran errores y problemas encontrados durante las pruebas.

¿Hace falta una PS5 para usar Asobi?

No para utilizar el streaming en la nube compatible con PlayStation Plus Premium.

Esta es precisamente una de las diferencias más importantes respecto del Remote Play convencional. En el juego remoto tradicional, el usuario necesita tener una PS4 o PS5 desde la cual transmitir.

Con la modalidad cloud de Asobi, el videojuego se ejecuta en servidores remotos. Sin embargo, sí hace falta una cuenta de PlayStation Network y una suscripción PlayStation Plus Premium para acceder a los juegos disponibles mediante la nube.

Tampoco significa que cualquier juego comprado digitalmente pueda transmitirse automáticamente. La compatibilidad depende de las condiciones del servicio y de que el título tenga soporte para streaming.

Una alternativa al PlayStation Portal, pero con diferencias

La aparición de Asobi llega en un momento en el que Sony está ampliando las posibilidades de jugar sin depender exclusivamente de una consola conectada al televisor.

El PlayStation Portal también incorporó funciones de juego en la nube para determinados títulos de PS5, pero se trata de un dispositivo dedicado. Asobi, en cambio, busca aprovechar hardware que el usuario ya posee.

La diferencia puede ser especialmente atractiva para quienes utilizan Steam Deck como dispositivo principal de juego y quieren sumar acceso a parte del catálogo de PlayStation.

El fenómeno también encaja con una tendencia más amplia de la industria: el dispositivo comienza a importar menos que el servicio desde el cual se ejecuta el videojuego.

El antecedente de PlayStation Plus

PlayStation Plus evolucionó desde un servicio centrado principalmente en beneficios para usuarios de las consolas de Sony hacia una plataforma con distintos niveles de acceso a juegos y, en el caso de Premium, streaming desde la nube.

La propia oferta de PlayStation Plus ya había convertido al catálogo del servicio en una pieza importante del ecosistema de Sony. En febrero de 2026, por ejemplo, los planes Essential, Extra y Premium ofrecían acceso a distintos beneficios y juegos para PS4 y PS5.

La llegada de clientes independientes como Asobi agrega una nueva capa: el acceso al servicio puede comenzar a separarse del hardware fabricado por Sony.

Eso no implica que PlayStation deje de necesitar consolas. Los juegos exclusivos, las funciones específicas y buena parte del catálogo continúan vinculados al ecosistema de la compañía.

Pero sí modifica la pregunta que durante años definió la experiencia: en lugar de preguntarse únicamente qué consola tiene el jugador, cada vez resulta más relevante desde qué dispositivo y mediante qué servicio quiere acceder a sus juegos.

Qué queda por definir

Asobi todavía está en fase de pruebas y su funcionamiento puede cambiar antes del lanzamiento definitivo.

Uno de los puntos centrales será comprobar qué tan estable resulta el streaming en conexiones domésticas reales, especialmente en dispositivos portátiles conectados por Wi-Fi.

También habrá que seguir la evolución de la compatibilidad con juegos y las condiciones que Sony pueda aplicar al acceso mediante clientes de terceros.

La propia aplicación deja claro en Steam que no está afiliada ni cuenta con el respaldo de Sony Interactive Entertainment.

Además, la versión definitiva incorporará un esquema de pago para las funciones premium, mientras que durante el Playtest esas características están desbloqueadas para los participantes.

El próximo paso será la versión definitiva

Por ahora, Asobi: Remote Play continúa en pruebas públicas para SteamOS y Linux. Los usuarios interesados pueden solicitar acceso al Playtest desde Steam, aunque la aplicación todavía figura oficialmente como "próximamente".

El desarrollador también trabaja en una versión para Windows, pero todavía no comunicó una fecha concreta de lanzamiento.

Si las pruebas logran resolver los problemas de latencia, compatibilidad y estabilidad, Asobi podría convertirse en una alternativa relevante para quienes quieren acceder a PlayStation Plus y su juego en la nube desde un Steam Deck o una PC con Linux, sin comprar una PS5.