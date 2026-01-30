Sony anunció oficialmente los cuatro videojuegos que formarán parte del catálogo gratuito de PlayStation Plus para febrero de 2026, disponibles para las consolas PS5 y PS4 a partir del lunes 2 de febrero.

Los usuarios suscriptos a cualquiera de los planes —Essential, Extra o Premium— podrán descargar sin costo adicional estos títulos y agregarlos a su biblioteca personal hasta el 2 de marzo. Es importante destacar que los juegos correspondientes a enero de 2026 estarán accesibles hasta el 2 de febrero, fecha límite para reclamarlos antes de que dejen de estar disponibles.

El listado incluye propuestas exclusivas para PS5 y otros compatibles con ambas generaciones, asegurando variedad y calidad para todos los jugadores.

Los juegos que se destacan para jugar de forma gratuita en febrero

Entre los destacados se encuentra Undisputed, un juego exclusivo para PS5 que ofrece una experiencia realista de boxeo profesional, con un sistema de golpes que privilegia la estrategia y animaciones detalladas que reflejan la técnica del deporte.

Por otro lado, Subnautica: Below Zero invita a explorar el planeta 4546B, con nuevos biomas y criaturas en un entorno submarino congelado. Este título es reconocido por su enfoque en la supervivencia, gestión de recursos y una narrativa ambiental que enriquece la experiencia de exploración.

La propuesta más experimental del mes es Ultros, un juego de ciencia ficción con un estilo visual psicodélico creado por El Huervo, conocido por su trabajo en Hotline Miami. La banda sonora, compuesta por Ratvader (Oscar Rydelius), acompaña una atmósfera de bucle narrativo y exploración, combinando acción, plataformas y un diseño no lineal que lo distingue dentro del catálogo mensual.

Finalmente, Ace Combat 7: Skies Unknown cierra la selección con un simulador de combate aéreo para PS4 desarrollado por Bandai Namco. Aunque no es un lanzamiento reciente, continúa siendo una referencia en el género por su realismo técnico, narrativa militar y acción intensa en cada misión.

Estos juegos permanecerán accesibles en la biblioteca de los usuarios mientras mantengan activa su suscripción a PlayStation Plus, ofreciendo una variedad atractiva para distintos gustos y estilos de juego durante todo el mes de febrero.