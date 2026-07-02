Los baños inteligentes ya no son una tecnología exclusiva de Japón o Corea del Sur. La tendencia comenzó a llegar al mercado argentino con la venta de sanitarios capaces de abrir la tapa automáticamente, lavar, secar y desinfectar sin intervención manual.

Uno de esos modelos es el Milano Smart Tec, comercializado por Ferrum, un inodoro inteligente que incorpora sensores, asiento calefaccionado, bidet integrado y un sistema de esterilización mediante luz ultravioleta.

El artefacto funciona conectado a una toma de agua fría de media pulgada y a la red eléctrica domiciliaria de 220 voltios, además de contar con un respaldo mediante pilas para mantener funciones básicas durante un corte de energía.

Actualmente, el Milano Smart Tec ya forma parte del catálogo de Ferrum y cuenta con servicio de posventa en el país, respaldado por la trayectoria de la empresa en la fabricación de sanitarios.

La domótica llega al baño con nuevas funciones de higiene

La automatización del hogar dejó de limitarse a luces, cerraduras o asistentes virtuales. Ahora también alcanza al baño mediante dispositivos que buscan mejorar la higiene personal y reducir la intervención manual durante el uso cotidiano.

El Milano Smart Tec integra sensores que detectan la presencia del usuario para abrir y cerrar automáticamente la tapa. Además, incorpora un asiento calefaccionado cuya temperatura puede regularse desde un control remoto inalámbrico.

Cómo funciona el inodoro inteligente de Ferrum

Entre sus principales características se encuentra un bidet incorporado que permite regular la temperatura del agua y diferentes modos de lavado.

Una vez finalizada esa etapa, el equipo activa un sistema de secado con aire caliente, reduciendo o eliminando la necesidad de utilizar papel higiénico o toallas.

El funcionamiento se administra mediante un panel electrónico y un control remoto que acompaña al producto.

La desinfección automática es uno de sus principales diferenciales

Uno de los aspectos más destacados del Milano Smart Tec es su sistema de esterilización mediante luz ultravioleta (UV).

Esta tecnología desinfecta automáticamente la superficie interna del sanitario, ayudando a disminuir la presencia de bacterias sin necesidad de aplicar productos químicos de manera permanente.

Qué necesita para instalarse y qué tener en cuenta

La instalación resulta similar a la de un sanitario convencional, aunque requiere alimentación eléctrica.

El fabricante indica que debe conectarse a una toma de 220 V y a una entrada de agua fría estándar de ½ pulgada. También incorpora un compartimiento para pilas alcalinas que permite mantener operativas las funciones esenciales si se interrumpe el suministro eléctrico.

Ferrum recomienda no utilizar baterías recargables, ya que las variaciones de voltaje pueden afectar el funcionamiento de los sensores electrónicos.