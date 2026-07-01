¿Cómo mantener saludables las plantas de interior en temporada de invierno?: algunos secretos para ayudarlas

Con la llegada del invierno, los amantes de las plantas nos enfrentamos al reto de mantener con vida y vigor a nuestras “amigas verdes”. Al igual que los humanos, deben adaptarse a las bajas temperaturas y a los días más cortos, durante los meses más fríos del año.



Es importante elegir las plantas adecuadas para sobrevivir al invierno y crear un ambiente acogedor y lleno de vida, en aquellos meses donde la naturaleza parece dormir.



Un estudio realizado por la revista The Plant Cell, analizó qué mecanismos celulares utilizan las plantas para adaptarse a las bajas temperaturas y a las heladas. Los resultados arrojaron que las plantas ajustan sus procesos metabólicos ante el frío. Para eso, cambian la estructura de las biomembranas que rodean las células y los orgánulos celulares. Ésta adaptaciones son esenciales para mantener la fluidez de las membranas en baja temperatura, garantizando su funcionalidad.



En otro artículo publicado en Frontiers in Genetics, los investigadores explican que las plantas se adaptan al frío mediante estrategias epigenéticas y proteínas anticongelantes. Entre las estrategias, se incluyen la modificación de la estructura de las membranas celulares y la expresión de genes de respuesta al frío.



Ahora que conoces sus mecanismos de defensa, te contamos cuáles plantas de interior resisten mejor al invierno.



1. Ficus elástica (Árbol de caucho o gomero)



Ésta planta es ideal para interiores en invierno, gracias a su tolerancia a la poca luz y su robustez.



Sus grandes hojas verdes contribuyen a la purificación del aire y mejora la calidad ambiental en el hogar. Requiere riego moderado.



Su atractivo la convierte en una opción ideal para dar un toque de elegancia y naturaleza a tus ambientes.

Colocar las plantas cerca de las ventanas para que reciban el máximo de luz posible.

No dejarlas cerca de la calefacción.

Quitarle las hojas secas o amarillas.

No regarlas en exceso

Girar las macetas cada semana para repartir la luz entre las hojas.

Limpiar el polvo de las hojas para mejorar la fotosíntesis.

Revisar regularmente la presencia de pagas o enfermedades.