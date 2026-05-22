Magdalenas caseras: súper esponjosas, sabrosas y con una capa crujiente de azúcar

La receta de las magdalenas, ha sido transmitida de generación en generación. Claro que admite ligeras y creativas variaciones, como la ralladura de naranja, esencia de vainilla o con chocolate, pero la más popular es con limón.

Son perfectas para acompañar el café con leche o el chocolate caliente. Pueden permanecer frescas varios días si se guardan correctamente.

Las magdalenas caseras se preparan a partir de una sencilla mezcla de huevos, azúcar, leche, aceite de girasol y harina, aromatizadas con ralladura de limón.

La clave está en batir bien la mezcla, para lograr una masa aireada, que se traducirá en bocados deliciosos y bien esponjosos.

El toque final se da espolvoreando azúcar por encima, antes de hornear, lo que le da un acabado crujiente inconfundible.

Ingredientes

3 huevos grandes

150 gr de azúcar

55 ml de leche

170 ml de aceite de girasol

200 gr de harina de trigo

6 gr de levadura en polvo

Ralladura de 1 limón

Una pizca de sal

Azúcar para espolvorear

Batir bien los huevos con el azúcar hasta lograr una crema blanca y espumosa.

Añadir la leche, el aceite y la ralladura de limón. Mezclar con movimientos envolventes.

Incorporar la harina, la levadura y la sal, usando un tamiz o colador, batiendo lo justo para eliminar los grumos.

Cubrir la masa con un film transparente y llevar a la heladera durante una hora. Éste reposo es esencial para que levanten bien cuando se las lleva al horno.

Retirar el film y remover la masa con cuchara de madera o con una espátula, rellenar los moldes de las magdalenas hasta dos tercios de su capacidad.

Espolvorear con un poco de azúcar cada una.



