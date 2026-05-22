La receta francesa que combina pollo, vino tinto y verduras, ideal para días fríos

El pollo es tal vez uno de los ingredientes más elegidos en la cocina porque ofrece muchos beneficios: es rendidor, económico y puede hacerse de varias formas.
Esta receta transforma ingredientes simples, en un guiso lleno de sabor y color. La receta se prepara con pollo trozado marinado en vino tinto, panceta, hierbas, verduras y requiere una cocción lenta.
Hoy les presento la versión de José Andrés, reconocido chef español, que respeta la tradición francesa y suma pequeños trucos que hacen la diferencia: marinado largo, buen dorado y cocción lenta.
Ingredientes
1 pollo troceado (1,5 kg.aproximadamente)
750 ml .de vino tinto seco
2 zanahorias
2 ramas de apio
1 cebolla grande
2 echalotes
4 dientes de ajo
2 hojas de laurel
1 ramita de tomillo
100 gr. de panceta ahumada
200 gr. de champignones
Sal
Pimienta negra
Aceite de oliva virgen extra
Preparación
Para marinar el pollo, se lo coloca trozado en un bowl junto con el vino tinto, las zanahorias, el apio, la cebolla, los echalotes, el ajo, el laurel y el tomillo. Se tapa y se lleva a la heladera entre 8 o 10 horas.
Al momento de retirarlo, escurrirlo bien y secarlo con servilleta de papel. Salpimentarlo antes de cocinar.
Luego, en una cazuela u olla grande, con un poco de aceite de oliva, dorar los trozos de pollo. Conviene hacerlo en tandas para que se sellen bien y no larguen agua.
Se retira el pollo y en la misma olla cocinar la panceta. Cuando comienza a dorarse, se le agregan las verduras de la marinada bien escurridas y cocinar hasta que tomen color.
Sumarle el vino de la marinada y cocinar a fuego fuerte hasta que el alcohol se evapore y el líquido se reduzca a la mitad.
Incorporar el pollo, tapar la olla y cocinar a fuego lento 1 hora y media.
En los últimos 20 min de cocción, agregar los champignones cortados en láminas.
Probar y controlar la sal y la pimienta y si hace falta, dejar reducir la salsa unos minutos más, sin tapa.
Se sugiere servirlo bien caliente y acompañar con un riquísimo puré de papas bien cremoso.
Maintenant… ¡bon appetit!