La receta francesa que combina pollo, vino tinto y verduras, ideal para días fríos

El pollo es tal vez uno de los ingredientes más elegidos en la cocina porque ofrece muchos beneficios: es rendidor, económico y puede hacerse de varias formas.

Esta receta transforma ingredientes simples, en un guiso lleno de sabor y color. La receta se prepara con pollo trozado marinado en vino tinto, panceta, hierbas, verduras y requiere una cocción lenta.

Hoy les presento la versión de José Andrés, reconocido chef español, que respeta la tradición francesa y suma pequeños trucos que hacen la diferencia: marinado largo, buen dorado y cocción lenta.

El coq au vin es el primo más humilde del bouef bourguignon, con pollo en vez de ternera.

Ingredientes

1 pollo troceado (1,5 kg.aproximadamente)

750 ml .de vino tinto seco

2 zanahorias

2 ramas de apio

1 cebolla grande

2 echalotes

4 dientes de ajo

2 hojas de laurel

1 ramita de tomillo

100 gr. de panceta ahumada

200 gr. de champignones

Sal

Pimienta negra

Aceite de oliva virgen extra

Este plato tiene como ingredientes principales el pollo y el vino.

Preparación

Para marinar el pollo, se lo coloca trozado en un bowl junto con el vino tinto, las zanahorias, el apio, la cebolla, los echalotes, el ajo, el laurel y el tomillo. Se tapa y se lleva a la heladera entre 8 o 10 horas.

Al momento de retirarlo, escurrirlo bien y secarlo con servilleta de papel. Salpimentarlo antes de cocinar.

Luego, en una cazuela u olla grande, con un poco de aceite de oliva, dorar los trozos de pollo. Conviene hacerlo en tandas para que se sellen bien y no larguen agua.

Se retira el pollo y en la misma olla cocinar la panceta. Cuando comienza a dorarse, se le agregan las verduras de la marinada bien escurridas y cocinar hasta que tomen color.

Sumarle el vino de la marinada y cocinar a fuego fuerte hasta que el alcohol se evapore y el líquido se reduzca a la mitad.

Incorporar el pollo, tapar la olla y cocinar a fuego lento 1 hora y media.

En los últimos 20 min de cocción, agregar los champignones cortados en láminas.

Probar y controlar la sal y la pimienta y si hace falta, dejar reducir la salsa unos minutos más, sin tapa.

Se sugiere servirlo bien caliente y acompañar con un riquísimo puré de papas bien cremoso.

Maintenant… ¡bon appetit!