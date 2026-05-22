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Cómo hacer un Coq au vin

La receta francesa que combina pollo, vino tinto y verduras, ideal para días fríos

Coq au vin es un clásico guiso francés y significa literalmente “gallo al vino”. Ideal para quienes desean una comida casera, con un toque de distinción.

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Por Carmen Sanmartin
Viernes, 22 de mayo de 2026 a las 14:37
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El coq au vin es un plato emblemático de la gastronomía francesa.

El pollo es tal vez uno de los ingredientes más elegidos en la cocina porque ofrece muchos beneficios: es rendidor, económico y puede hacerse de varias formas.
Esta receta transforma ingredientes simples, en un guiso lleno de sabor y color. La receta se prepara con pollo trozado marinado en vino tinto, panceta, hierbas, verduras y requiere una cocción lenta.
Hoy les presento la versión de José Andrés, reconocido chef español, que respeta la tradición francesa y suma pequeños trucos que hacen la diferencia: marinado largo, buen dorado y cocción lenta.

El coq au vin es el primo más humilde del bouef bourguignon, con pollo en vez de ternera.

Ingredientes
1 pollo troceado (1,5 kg.aproximadamente)
750 ml .de vino tinto seco
2 zanahorias
2 ramas de apio
1 cebolla grande
2 echalotes
4 dientes de ajo
2 hojas de laurel
1 ramita de tomillo 
100 gr. de panceta ahumada
200 gr. de champignones
Sal 
Pimienta negra
Aceite de oliva virgen extra

Este plato tiene como ingredientes principales el pollo y el vino.

Preparación
Para marinar el pollo, se lo coloca trozado en un bowl junto con el vino tinto, las zanahorias, el apio, la cebolla, los echalotes, el ajo, el laurel y el tomillo. Se tapa y se lleva a la heladera entre 8 o 10 horas.
Al momento de retirarlo, escurrirlo bien y secarlo con servilleta de papel. Salpimentarlo antes de cocinar.
Luego, en una cazuela u olla grande, con un poco de aceite de oliva, dorar los trozos de pollo. Conviene hacerlo en tandas para que se sellen bien y no larguen agua.
Se retira el pollo y en la misma olla cocinar la panceta. Cuando comienza a dorarse, se le agregan las verduras de la marinada bien escurridas y cocinar hasta que tomen color.
Sumarle el vino de la marinada y cocinar a fuego fuerte hasta que el alcohol se evapore y el líquido se reduzca a la mitad.
Incorporar el pollo, tapar la olla y cocinar a fuego lento 1 hora y media.
En los últimos 20 min de cocción, agregar los champignones cortados en láminas.
Probar y controlar la sal y la pimienta y si hace falta, dejar reducir la salsa unos minutos más, sin tapa. 
Se sugiere servirlo bien caliente y acompañar con un riquísimo puré de papas bien cremoso.
Maintenant… ¡bon appetit!

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