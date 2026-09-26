En la Patagonia existen sabores que forman parte de la identidad de cada localidad. En Junín de los Andes, uno de esos productos emblemáticos es la trucha ahumada, una especialidad que combina tradición, materia prima regional y técnicas artesanales transmitidas de generación en generación.

Detrás de uno de los emprendimientos más reconocidos de la ciudad se encuentra Quico, creador de Ahumados Quico, quien desde hace más de cinco décadas mantiene una forma de elaboración basada en la experiencia, el trabajo manual y el respeto por las costumbres gastronómicas de la cordillera neuquina.

La trucha ahumada que sorprendió a Christophe Krywonis

La trucha es uno de los productos insignia de Ahumados Quico. Proveniente de la piscicultura regional, el pescado adquiere características únicas gracias a un proceso de elaboración artesanal que conserva técnicas tradicionales y resalta los sabores patagónicos.

Quico, el creador de los ahumados que llevan su nombre - Foto: Neuquén Informa

Esa calidad llamó la atención incluso de uno de los cocineros más reconocidos del país. Entre quienes probaron sus productos estuvo el chef francés Christophe Krywonis, figura de la televisión argentina y jurado de programas gastronómicos de gran audiencia.

El reconocimiento quedó grabado para siempre en la memoria del productor.

“Que a mí me diga el reconocido chef francés Christophe Krywonis que fue la trucha más rica que probó de todas sus andanzas, eso ya me deja allá arriba”, recuerda Quico con orgullo.

Para el emprendedor juninense, aquellas palabras representaron mucho más que un elogio. Fueron la confirmación de que un producto elaborado en la cordillera neuquina podía destacarse frente a sabores conocidos en distintos lugares del mundo.

Más de 50 años de historia entre ahumados y gastronomía regional

La historia de Quico está profundamente vinculada a la cocina local. A lo largo de los años trabajó junto a la familia del histórico restaurante Ruca Hueney, uno de los espacios gastronómicos más tradicionales de Junín de los Andes.

También desarrolló tareas en Salud Pública, aunque nunca abandonó su relación con la gastronomía. Durante feriados, fiestas populares, aniversarios y exposiciones rurales continuó colaborando en eventos y celebraciones, acumulando experiencia y perfeccionando técnicas.

Ese recorrido terminó consolidando una propuesta que hoy es parte del patrimonio gastronómico local.

Los sabores que representan a Junín de los Andes

La trucha ahumada es apenas una parte de una oferta que también incluye ciervo, escabeches y otros productos característicos de la región.

Cada elaboración busca reflejar la identidad de un territorio donde la naturaleza, el turismo y la producción conviven de manera permanente. Para muchos visitantes, estos sabores se transforman en una de las principales experiencias de viaje al recorrer la cordillera neuquina.

Por eso, emprendimientos como Ahumados Quico no solo producen alimentos: también ayudan a construir una identidad gastronómica que distingue a Junín de los Andes dentro del mapa turístico de la Patagonia.

Una tradición que sigue vigente

Lejos de las modas pasajeras, Quico mantiene una filosofía simple: seguir haciendo las cosas como aprendió. Su apuesta continúa siendo el trabajo artesanal, el respeto por las recetas tradicionales y la búsqueda constante de calidad.

Esa combinación de oficio, paciencia y conocimiento convirtió a sus productos en una referencia local y permitió que una trucha ahumada nacida en Junín de los Andes llegara a conquistar el paladar de uno de los chefs más reconocidos del país.