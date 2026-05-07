Merluza al roquefort: una receta rápida e intensa para cocinar pescado en pocos minutos

Por lo general, cuando volvemos de la pescadería, queremos cocinar algo rico y rápido. La primera idea es hacer filete frito, al horno o a la plancha con limón y ensalada. No está mal, pero si quieren variar el menú, la merluza al roquefort (queso azul) es un plato que sorprende por la rápido, intenso y sin vueltas.

En Argentina, la merluza es el pescado más consumido y un clásico sobre todo en la costa atlántica ya que llega fresca, del mar a tu cocina.

En fechas como Semana Santa, en que el consumo de carne vacuna disminuye, por costumbres religiosas y/o por tradición, el pescado vuelve a ocupar el centro de la escena y de la mesa.

Su carne blanca, magra y de textura firme, resiste bien el calor de la sartén sin desarmarse y absorbe fácilmente los sabores de la salsa.

El roquefort local, a diferencia del original francés, se produce con leche de vaca, lo que lo hace más cremoso, menos picante, pero con un sabor pronunciado y se lo llama “queso azul”.

El roquefort original, se hace con 100% de leche de cabra y solo se produce en Roquefort-sur-Soulzon. Es mucho más intenso, picante y untuoso.

La crema, suaviza el sabor del queso y le aporta cuerpo a la salsa.

Sabores intensos para disfrutar en casa.

El pescado vuelve a ser protagonista en la mesa argentina.

Secar los filetes con papel absorbente y salpimentar de ambos lados.

Calentar la manteca y el aceite en una sartén grande a fuego medio. El aceite evita que la manteca se queme.

Dorar los filetes durante 2 o 3 minutos aprox. de cada lado, sin mover demasiado para que no se desarmen. Retirar y reservar en un plato.

Bajar el fuego y en la misma sartén agregar la crema de leche y mantener en hervor suave. Incorporar el queso roquefort (queso azul) desmenuzado, mezclar hasta que se funda y la salsa quede lisa. No dejar que hierva fuerte para que no se corte la crema.

Agregar una pizca de nuez moscada, si se desea.

Llevar nuevamente los filetes a la sartén y cubrirlos con la salsa. Calentar 2 minutos para que tomen sabor.

Servir enseguida con perejil picado por encima.

Acompañar con puré de papas, arroz o simplemente con papas hervidas.

¡Bon appétit!

