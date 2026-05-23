Neuquén volvió a acelerar al ritmo de la Fórmula 1 con una nueva fecha de la Copa Versus, la competencia organizada por Prima Multimedios que combina simuladores profesionales, streaming y espíritu de Gran Premio. La actividad se desarrolló en A Racing Simuladores, ubicado en Juan B. Justo 525, y convocó a varios participantes que buscaron quedarse con el mejor tiempo en el circuito canadiense de Montreal, Canadá.

La propuesta contó con el acompañamiento del canal de Versus Stream, el portal mejorinformado.com y 24/7 Canal de Noticias, que transmitieron en vivo toda la jornada y reforzaron el clima de competencia desde Neuquén hacia toda la región del Alto Valle.

La modalidad fue simple y abierta. Los participantes debían inscribirse de manera digital, dejar su nombre y etiquetar al amigo con quien compartirían la experiencia. Después llegaron las tandas clasificatorias, las finales y la pelea por los mejores registros en pista. El podio estuvo compuesto por Germán Rivas en tercer lugar, en el segundo escalón Lautaro y el gran ganador fue Thomas Ojeda.

La Copa Versus forma parte de una acción promocional impulsada por Prima Multimedios para acercar el mundo de la Fórmula 1 a la comunidad neuquina

La competencia reunió a pilotos y fanáticos

Sin dudas, uno de los grandes protagonistas de la jornada fue Thomas Ojeda, joven piloto neuquino de Fórmula 2 Argentina, quien se quedó con el triunfo después de marcar los mejores tiempos en el simulador.

Con apenas 15 años, Ojeda atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera deportiva. El piloto representa al equipo ESG Fórmula y durante 2026 debutó oficialmente en la Fórmula 2 Argentina después de crecer en el karting regional y nacional.

La Copa Versus continuará con nuevas fechas.

Durante la transmisión en vivo, el joven corredor habló sobre su presente y las próximas competencias que afrontará en Córdoba.

“Vamos adaptándonos carrera tras carrera. Ya tenemos experiencia en el auto y mucha firmeza. Vamos con mucha fe”, expresó.

Ojeda también recordó una experiencia que vivió años atrás en Italia, donde participó de competencias de simuladores con tecnología de movimiento real. “Probé simuladores en un museo de Italia y fue impresionante. Sentías el movimiento, la fuerza del frenado y el peso del auto. Son muy realistas”, contó.

El ganador también destacó el nivel de A Racing Simuladores y recomendó la experiencia para quienes quieran acercarse al simracing. “Para mí es el mejor lugar. Lo recomiendo muchísimo para venir con amigos o pasar el día”, afirmó.

La propuesta acercó la Fórmula 1 a la comunidad

La Copa Versus forma parte de una acción promocional impulsada por Prima Multimedios para acercar el mundo de la Fórmula 1 a la comunidad neuquina. La idea apunta a que cualquier persona pueda experimentar la sensación de manejar un monoplaza, incluso sin experiencia previa en automovilismo o simracing.

En un contexto donde la Fórmula 1 atraviesa un fuerte crecimiento global y suma nuevos seguidores, la iniciativa logró trasladar parte de esa adrenalina a Neuquén. Volante en mano, clasificación en marcha y transmisión en vivo mediante, la jornada convirtió a la capital neuquina en una pequeña sede de Gran Premio.

La Copa Versus continuará con nuevas fechas y busca consolidarse como uno de los eventos vinculados al automovilismo virtual más convocantes de la región norte patagónica.

El stream completo: