Starlink, la línea de internet satelital de la firma SpaceX, busca ampliar su presencia en la Argentina. La compañía propiedad de Elon Musk lanzará en nuestro país el Mini Car Pack. Como su nombre lo indica, se trata de un kit pensado para ser utilizado en automóviles.

El kit denominado Mini Car Pack es un lanzamiento de Starlink pensado exclusivamente para la Argentina. Se prevé que salga a la venta en mayo.

Qué traerá de nuevo el kit Mini Car Pack de Starlink

El nuevo kit de Starlink se basa en el ya conocido pack tradicional Mini. Como complemento adicional, el Mini Car Pack incluirá nuevos accesorios que facilitarán su instalación y alimentación de la electricidad producida por un vehículo.

Mini Car Pack de Starlink contará con las mismas prestaciones técnicas que el clásico Mini

Cuánto costará el kit Mini Car Pack de Starlink y qué prestaciones ofrecerá

Como otros kits que ofrece la compañía de Elon Musk en la Argentina, el Mini Car Pack de Starlink tendrá un precio final de $300.000. Los usuarios deberán luego sumarle el costo del abono mensual para poder conectarse a Internet.

Al momento de la públicación de este artículo, el plan residencial Lite (reducido) arranca en los $38.000 y aquellas que se suscriben al abono Itinerante -para ubicaciones remotas- abonan $63.000 mensuales por un total 100 Gigabytes. En lo que a prestaciones se refiere, el Mini Car Pack igualará los 200 Mbps de descarga con baja lactancia del Starlkink Mini.

700.000 y Starlink va por más

El nuevo producto de Starlink es otras de las apuestas de la firma de Elon Musk por el mercado argentino. En la actualidad, este servicio de Internet satelital cuenta con 700.000 suscriptores en nuestro país.

De acuerdo con las proyecciones de Starlink, la tasa de crecimiento de suscriptores es del 2 por ciento mensual. Tomando esa proyección, el servicio de Inernet satelital de SpaceX busca llegar al millón de abonados en la Argentina para finales de 2026.