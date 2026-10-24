Pan de ajo con queso gratinado: un aperitivo muy sencillo para conquistar a los invitados

Para preparar un aperitivo que cautive a toda la mesa no hace falta complicarse la vida. Hay recetas fáciles, rápidas y sencillas que logran conquistar a cualquiera.



Una de ellas es el pan con ajo con queso gratinado, un bocado lleno de sabor y muy reconfortante.



Se prepara con ingredientes que todos tenemos en casa: pan, queso, ajo, manteca y especias. No hace falta mucho más que eso, además de un horno para gratinar, que incluso puede ser reemplazado por una freidora de aire.



Para preparar este pan de ajo necesitaremos un pan tipo barra u hogaza, que cubriremos con manteca, ajo y hierbas, espolvoreando por encima una generosa cantidad de queso. Solo habrá que hornearlo hasta que se dore.

Con ingredientes sencillos y pocos minutos de preparación, el pan saborizado es una opción ideal para acompañar una picada o sorprender a los invitados.

Ingredientes



1 barra de pan, tipo baguette o pan rústico.



50 gr de manteca a temperatura ambiente



2 o 3 dientes de ajo



150 gr de queso rallado (mozzarela, gouda o mezcla de quesos)



2 cdas de perejil fresco picada (opcional)



Sal a gusto

Pelar y picar muy fino los ajos y mezclarlos con la manteca, el perejil y una pizca de sal.



Cortar la barra de pan a lo largo en rodajas uniformes.



Untar generosamente la manteca saborizada con el ajo sobre el pan.



Espolvorear el queso rallado por toda la superficie.



Colocar las rodajas de pan en una bandeja y hornear durante 10/15 minutos, hasta que el queso esté completamente fundido y el pan dorado.



Servir caliente.