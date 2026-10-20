¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Logo Am2022
PUBLICIDAD
Música y gastronomía

Blend Fest reunirá a 14 bodegas neuquinas este sábado en el Parque Central

La propuesta se realizará el sábado 24 de octubre, de 15 a 24, en el sector de Independencia y pasaje Héroes de Malvinas. Habrá degustaciones, artistas de distintos géneros, cocina regional y actividades vinculadas con el ambiente y la salud.

Agregar Mejorinformado en
Agrega Mejorinformado a tus medios preferidos en Google

Por Lucas Sandoval

Redactor en Mejor Informado. Productor de Entretiempo por AM550 y Canal 24/7.
Martes, 20 de octubre de 2026 a las 20:54
PUBLICIDAD
La carpa vitivinícola permitirá conocer las etiquetas y las historias de las bodegas que producen vinos en distintos puntos de Neuquén.

El vino neuquino tendrá un lugar destacado este sábado 24 de octubre en el Parque Central de Neuquén capital. La Blend Fest reunirá a 14 bodegas de la provincia en una jornada que combinará música en vivo, gastronomía, arte y propuestas culturales, con actividades previstas entre las 15 y la medianoche.

El encuentro se desarrollará en el sector ubicado en Independencia y pasaje Héroes de Malvinas. Uno de sus principales atractivos será una carpa dedicada a la producción vitivinícola, donde los visitantes podrán descubrir distintas etiquetas y conocer las historias de quienes elaboran vinos en la región.

Participarán Aicardi, Malma, Fincas del Limay, Tero Rengo, Impasse, Principios y Finales, Terra Indómita, Sudoeste, Patritti, El Chical, Puerta Oeste, Secreto Patagónico, Viña Constanza y Mabellini. La presencia de estas bodegas permitirá mostrar la variedad de estilos y propuestas que conviven en la vitivinicultura neuquina.

La iniciativa también buscará acercar esta producción a nuevos públicos y fortalecer su vínculo con el turismo. En ese recorrido, el vino compartirá protagonismo con la Ruta de la Gastronomía Neuquina, que reunirá sabores y productos regionales para destacar la identidad culinaria de la provincia.

 

La música en vivo tendrá figuras nacionales y artistas regionales

La programación musical contará con Dante Spinetta, referente del funk, el hip hop y el soul, y Gauchito Club, banda mendocina que combina rock, cumbia y ritmos latinoamericanos.

La combinación de propuestas busca convocar a públicos diferentes durante toda la jornada.

La grilla también incluirá a DJ Mami, Manu Martínez y Autómata Personal, una banda neuquina que fusiona indie, pop, rock, funk y electrónica. La combinación de propuestas busca convocar a públicos diferentes durante toda la jornada.

Además de los recitales, el festival ofrecerá espacios para recorrer puestos gastronómicos y acercarse a expresiones de arte y diseño regional. La intención es que los asistentes puedan alternar entre los espectáculos y las actividades, con distintas propuestas concentradas en un mismo lugar.

 

El festival sumará actividades de salud y ambiente

La Blend Fest también contará con espacios impulsados por el Gobierno provincial. Entre ellos habrá un sector saludable con controles de presión arterial, mediciones y vacunación, además de un stand dedicado al cambio climático y a la medición de la huella de carbono.

La programación se completará con actividades interactivas, sorteos y premios. De esta manera, el evento combinará entretenimiento con propuestas de información y participación para los visitantes.

La organización está a cargo de Arte Stage y Buba, con el acompañamiento del Gobierno de Neuquén a través de Neuquentur, la Municipalidad de Neuquén y el Banco Provincia del Neuquén (BPN).

 

Las entradas se venden por internet y en un local del centro

Quienes quieran asistir podrán comprar sus entradas a través de Eden Entradas o de manera presencial en Mix Laser, ubicado en Buenos Aires 392, en Neuquén capital.

El BPN ofrecerá beneficios de financiación para sus clientes: seis cuotas sin interés con tarjeta Confiable y tres cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard emitidas por la entidad.

Con las bodegas, los artistas y la gastronomía como ejes, el Parque Central será escenario de una jornada que pondrá en contacto al público con distintas expresiones de la producción y la cultura neuquinas. La actividad está prevista para el sábado 24 de octubre, de 15 a 24, en el espacio de Independencia y pasaje Héroes de Malvinas.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD