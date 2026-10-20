El vino neuquino tendrá un lugar destacado este sábado 24 de octubre en el Parque Central de Neuquén capital. La Blend Fest reunirá a 14 bodegas de la provincia en una jornada que combinará música en vivo, gastronomía, arte y propuestas culturales, con actividades previstas entre las 15 y la medianoche.

El encuentro se desarrollará en el sector ubicado en Independencia y pasaje Héroes de Malvinas. Uno de sus principales atractivos será una carpa dedicada a la producción vitivinícola, donde los visitantes podrán descubrir distintas etiquetas y conocer las historias de quienes elaboran vinos en la región.

Participarán Aicardi, Malma, Fincas del Limay, Tero Rengo, Impasse, Principios y Finales, Terra Indómita, Sudoeste, Patritti, El Chical, Puerta Oeste, Secreto Patagónico, Viña Constanza y Mabellini. La presencia de estas bodegas permitirá mostrar la variedad de estilos y propuestas que conviven en la vitivinicultura neuquina.

La iniciativa también buscará acercar esta producción a nuevos públicos y fortalecer su vínculo con el turismo. En ese recorrido, el vino compartirá protagonismo con la Ruta de la Gastronomía Neuquina, que reunirá sabores y productos regionales para destacar la identidad culinaria de la provincia.

La música en vivo tendrá figuras nacionales y artistas regionales

La programación musical contará con Dante Spinetta, referente del funk, el hip hop y el soul, y Gauchito Club, banda mendocina que combina rock, cumbia y ritmos latinoamericanos.

La combinación de propuestas busca convocar a públicos diferentes durante toda la jornada.

La grilla también incluirá a DJ Mami, Manu Martínez y Autómata Personal, una banda neuquina que fusiona indie, pop, rock, funk y electrónica. La combinación de propuestas busca convocar a públicos diferentes durante toda la jornada.

Además de los recitales, el festival ofrecerá espacios para recorrer puestos gastronómicos y acercarse a expresiones de arte y diseño regional. La intención es que los asistentes puedan alternar entre los espectáculos y las actividades, con distintas propuestas concentradas en un mismo lugar.

El festival sumará actividades de salud y ambiente

La Blend Fest también contará con espacios impulsados por el Gobierno provincial. Entre ellos habrá un sector saludable con controles de presión arterial, mediciones y vacunación, además de un stand dedicado al cambio climático y a la medición de la huella de carbono.

La programación se completará con actividades interactivas, sorteos y premios. De esta manera, el evento combinará entretenimiento con propuestas de información y participación para los visitantes.

La organización está a cargo de Arte Stage y Buba, con el acompañamiento del Gobierno de Neuquén a través de Neuquentur, la Municipalidad de Neuquén y el Banco Provincia del Neuquén (BPN).

Las entradas se venden por internet y en un local del centro

Quienes quieran asistir podrán comprar sus entradas a través de Eden Entradas o de manera presencial en Mix Laser, ubicado en Buenos Aires 392, en Neuquén capital.

El BPN ofrecerá beneficios de financiación para sus clientes: seis cuotas sin interés con tarjeta Confiable y tres cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard emitidas por la entidad.

Con las bodegas, los artistas y la gastronomía como ejes, el Parque Central será escenario de una jornada que pondrá en contacto al público con distintas expresiones de la producción y la cultura neuquinas. La actividad está prevista para el sábado 24 de octubre, de 15 a 24, en el espacio de Independencia y pasaje Héroes de Malvinas.