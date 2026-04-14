Siempre cuento que la visita de la abuela Joaquina a la casa de alguno de sus 9 hijos, era una fiesta. Con muy buen humor, siempre estaba dispuesta a mimarnos con sus exquisitas recetas. Cuando volvíamos de la escuela después de las 17, ni bien abríamos la puerta nos llegaba el inequívoco olor de alguna delicia frita y jugábamos a adivinar: ¿tortas fritas o piñalatas (pignolatas, según la abuela)?

No importaba cuál de las dos nos esperaba, ambas nos gustaban muchísimo. El misterio se develaba al llegar a la mesa, la fuente ovalada ubicada en el centro, se destacaba con esas pequeñas pelotitas brillantes y sabrosas que solo la abuela sabía hacer y que además se convertían en un juego que consistía en ver quien “pescaba” más antes de ponerlas en el plato.

Las hijas y las nueras de la abuela aprendieron a hacerlas y la exquisita fritura fue pasando de generación en generación hasta nuestros días.

Hace poco, María Eugenia, mi sobrina y una de las tantas bisnietas de Joaquina, me pidió la receta y aquí va para ella y para todo el que quiera descubrir el fascinante mundo de las piñalatas.

Ingredientes

500 gr de harina leudante

4 huevos

1 cdita de sal

2 cdas de aceite neutro ( la receta original lleva 2 cdas de grasa)

1 taza de miel

½ vaso de cinzano u oporto (opcional) a la abuela no le gustaba para nada el alcohol, pero con el tiempo la receta se fue enriqueciendo con algunas variantes.

Mezclar los huevos con la harina hasta formar una pasta, agregar la sal y poco a poco el aceite y el licor. Debe quedar una masa dura.

Separar algunas porciones y hacer tiritas como para ñoquis, cortar pedacitos de 2 cm aproximadamente y freírlos en aceite bien caliente o grasa.

En otra ollita aparte, calentar la miel y sumergir de a poco las piñalatas una vez fritas. Escurrirlas y pasar a una fuente grande y con bordes en lo posible.

Recomiendo comerlas calientes o tibias, porque cuando la miel se enfría se endurecen mucho y es muy difícil separarlas.

Por último debo decirte que habrá un antes y un después de ésta delicia.

¡Ahora a disfrutar!



