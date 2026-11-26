El pionono es un clásico indiscutido de las fiestas de fin de año, pero no hay que esperar a esas fechas para disfrutar de una comida rápida y fresca, ideal para los días calurosos que se avecinan.



Con su fina capa de masa esponjosa y su característico sabor dulce, el pionono es la base perfecta para combinar con variedad de rellenos.



Su historia se remonta a mediados del siglo XIX en honor al Papa Pío IX (Pio Nono en italiano). Tiempo después se convirtió en un plato icónico en muchos países, cada uno con sus propias adaptaciones.



Si bien los clásicos de jamón, queso y mayonesa o de atún con vegetales siguen siendo los favoritos, renovar este palto con combinaciones originales, puede convertirlo en el protagonista de la mesa.

Ingredientes



1 pionono dulce grande



480 gr de queso crema



7 huevos



1 atado de rúcula



100 gr de aceitunas negras



10 tomates secos



½ berenjena grillada



100 gr de queso azul



100 gr de jamón crudo

Desplegar el pionono con cuidado de no romperlo.



Colocar la parte doradita hacia dentro y untar con el queso crema.



Luego el jamón cortado pequeño, los huevos, que pueden ir en rodajas o enteros.



Agregar el resto de los ingredientes picados y arrollar suavemente haciendo una pequeña presión para que no queden huecos en el interior.



Decorar a gusto.



Llevar a la heladera.





