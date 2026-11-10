Cómo preparar espárragos gratinados con queso: una receta irresistible y fácil de hacer

El espárrago es un vegetal que se destaca por su versatilidad y sus propiedades nutricionales. Rico en vitaminas y minerales, este alimento fue valorado desde la antigüedad por sus beneficios para la salud.
Contiene una alta cantidad de fibra, lo que lo convierte en un excelente aliado para el sistema digestivo. Además es fuente de antioxidantes como la vitamina C, la E y el glutatión, que ayudan a combatir el daño celular y a fortalecer el sistema inmunológico.
En Argentina la temporada es corta, sólo se los consigue en primavera, de septiembre a noviembre, así que es momento de aprovecharlos no sólo por sus propiedades sino por el precio más accesible por ser verdura de estación.
Los espárragos gratinados son un manjar que combina el suave sabor de los espárragos con el picante del parmesano y la textura crujiente del queso horneado.
Ingredientes
500 gr de espárragos verdes frescos
2 cucharadas de manteca
2 cucharadas de harina
300 ml de leche
1 pizca de nuez moscada
Sal y pimienta negra a gusto
100 gr de queso rallado (emmental, gouda o mozzarella, se pueden mezclar)
30 gr de queso parmesano rallado para gratinar
Lavar bien y cortar la parte inferior y dura del tallo.
Grillarlos o blanquearlos en agua salada durante 4 o 5 minutos, hasta que estén tiernos pero firmes.
Para la salsa blanca, derretir la manteca en una cacerola, agregar la harina y cocinar 1 minuto sin dejar de remover.
Verter la leche de a poco sin dejar de revolver para evitar grumos.
Cocinar a fuego medio hasta que espese.
Añadir sal, pimienta y una pizca de nuez moscada.
Colocar los espárragos en una fuente para horno. Cubrir con salsa blanca y espolvorear con los quesos por encima.
Llevar a horno fuerte, 200 grados, precalentado. Gratinar 8 a 10 minutos, hasta que el queso esté dorado y burbujeante.
Sacar del horno y servir caliente, como entrada o guarnición.
Se puede gratinar sin salsa blanca, sólo usando los quesos.