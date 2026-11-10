Cómo preparar espárragos gratinados con queso: una receta irresistible y fácil de hacer

El espárrago es un vegetal que se destaca por su versatilidad y sus propiedades nutricionales. Rico en vitaminas y minerales, este alimento fue valorado desde la antigüedad por sus beneficios para la salud.



Contiene una alta cantidad de fibra, lo que lo convierte en un excelente aliado para el sistema digestivo. Además es fuente de antioxidantes como la vitamina C, la E y el glutatión, que ayudan a combatir el daño celular y a fortalecer el sistema inmunológico.



En Argentina la temporada es corta, sólo se los consigue en primavera, de septiembre a noviembre, así que es momento de aprovecharlos no sólo por sus propiedades sino por el precio más accesible por ser verdura de estación.



Los espárragos gratinados son un manjar que combina el suave sabor de los espárragos con el picante del parmesano y la textura crujiente del queso horneado.

Ingredientes



500 gr de espárragos verdes frescos



2 cucharadas de manteca



2 cucharadas de harina



300 ml de leche



1 pizca de nuez moscada



Sal y pimienta negra a gusto



100 gr de queso rallado (emmental, gouda o mozzarella, se pueden mezclar)



30 gr de queso parmesano rallado para gratinar



Lavar bien y cortar la parte inferior y dura del tallo.









