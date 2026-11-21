Hay preparaciones que parecen sencillas hasta que llegan a la mesa. El puré de papa es una de ellas, puede ser una guarnición cremosa, suave y sabrosa, ideal para acompañar desde un churrasco hasta una milanesa o convertirse en una pasta pesada. La diferencia está en respetar algunos principios básicos.

Según Roel Robuchon uno de los grandes nombres de la cocina francesa y chef de restaurantes que llegaron a reunir la mayor cantidad de estrella Michelin de la historia, asegura que cada detalle importa. La calidad de la papa, la cocción, la temperatura de la manteca y la herramienta que se utilice, pueden cambiar por completo el resultado.

El chef Jean Pierre coincide en que la elección de la papa y la manera de trabajarla, da como resultado un puré verdaderamente cremoso. Su técnica consiste en cocinar las papas con cáscara, usar leche caliente, incorporar la manteca en forma gradual y evitar cualquier herramienta que pueda volver pesada la preparación.

En Argentina conviene elegir papas harinosas, de pulpa seca y buena cantidad de almidón. Las papas demasiado acuosas dan como resultado un puré flojo, mientras que las más firmes pueden dejar una textura pesada si no se cocinan por completo.

Al cocinar las papas con cáscara, enteras o en trozos grandes, la piel funciona como una protección y evita que absorban demasiada agua durante la cocción. Si la papa se llena de líquido, será difícil lograr un puré concentrado y cremoso.

Es fundamental comenzar la cocción con agua fría y salada, de esa manera el calor llega de forma pareja al centro de la papa. Si se las lleva a la olla con el agua ya hirviendo, se puede desarmar el exterior antes de que el centro esté tierno.

Para saber si la papa está cocida, se la debe atravesar con un tenedor o un palillo. Una papa un poco cruda, no se puede transformar en una puré fino, por más manteca o leche que se le agregue.

Después de la cocción las papas deben escurrirse muy bien. Este detalle resulta decisivo, porque una papa bien seca permite incorporar la leche de manera gradual, sin que el puré quede aguado.

Primero se pisan las papas solas y recién después se agregan los demás ingredientes. La mejor manera para trabajarla es con pisa papas o pasapuré.

No es aconsejable usar licuadora, procesadora o mixer porque trituran el almidón en forma excesiva y el resultado es una textura elástica y pegajos, más parecida a una pasta que al puré sedoso que se desea.

La manteca se incorpora de a poco antes de sumar la leche, porque la papa caliente absorbe mejor la materia grasa. Puede estar fría, cortada en cubos pequeños o a temperatura ambiente. La leche en cambio debe calentarse previamente y agregarla gradualmente.

Agregar demasiada sal al final es un error, la papa la absorbe durante la cocción, por eso el agua debe estar bien sazonada. Después solo hace falta corregir el punto.

Tampoco conviene preparar el puré con mucha anticipación, ya que al recalentarlo a fuego fuerte puede secarse o endurecerse. Si se necesita mantenerlo caliente, lo mejor es hacerlo a fuego mínimo, tapado y con una pequeña cantidad de leche o manteca para que no pierda la cremosidad.

El puré perfecto no exige técnicas imposibles. Se requiere paciencia, buenos ingredientes y una regla que los grandes chefs repiten: trabajar la papa lo justo, controlar la humedad y respetar las temperaturas.

Teniendo en cuenta esos cuidados, esta guarnición cotidiana puede alcanzar una textura digna de una mesa de alta cocina.