Una planta resistente al frío, que crece rápido y da flores bellísimas: ideal para embellecer patios y balcones

En el invierno muchas plantas entran en pausa o pierden sus flores, pero hay excepciones que alegran el jardín, la terraza o el balcón, sin importarle el clima. Una de ellas es el cyclamen, ideal para quienes desean flores llamativas, de poco mantenimiento y crecimiento rápido, incluso en días fríos.

Esta planta se adapta tanto a canteros como a macetas en balcones o patios. Y además de resistir heladas suaves, atrae insectos benéficos para el entorno, abejas y vaquitas de San Antonio.

El cyclamen tiene una gran versatilidad, se la utiliza tanto para fines decorativos como en jardines agroecológicos ya que sus flores actúan como barreras contra plagas. También se aprovechan sus propiedades medicinales y hasta su flor es comestible en ensaladas.

Su ciclo de vida es muy corto pero muy productivo, desde la siembra hasta las primeras flores, puede pasar apenas un mes, ideal para ver resultados en poco tiempo.

El cyclamen tiene una gran versatilidad, se la utiliza tanto para fines decorativos.

Si bien le encanta el sol, también tolera la media sombra. El riego debe ser moderado, basta con mantener el sustrato húmedo pero sin encharcar.

Tanto en maceta como en la tierra prospera bien, siempre que haya buen drenaje. Prefiere tierra suelta, rica en materia orgánica.

Si las heladas no son muy intensas, su floración continúa en otoño e invierno.

A diferencia de otras especies, el cyclamen se puede sembrar en pleno invierno si el clima no es excesivamente riguroso y si se lo protege del frío intenso. También se puede trasplantar de plantines directamente a maceta o tierra.

El riego debe ser moderado.

Si se cultiva desde semilla, conviene sembrar en interiores protegidos del clima extremo y llevarla al exterior cuando haya crecido un poco.

Sus flores se destacan por una amplia gama de colores, desde el rosa pálido hasta el fucsia y el magenta. Rojo intenso y escarlata. Blanco puro con un suave aroma y también violeta y púrpura, pasando por tonos lavanda, malva y morado oscuro. Una verdadera inyección de color en los meses más apagados del año.

Su porte compacto permite ubicarla en jardines, bordes o macetas colgantes, sin requerir podas frecuentes ni cuidados complejos.

Tener flores en invierno, no solo es posible sino también sencillo si se elige la especie adecuada.

Esta planta lo demuestra, es una de las favoritas de quienes quieren mantener vivo el jardín todo el año. Fácil de cultivar, muy vistosa y resistente.