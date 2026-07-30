Las plantas de flores que se pueden plantar en invierno: el colorido te acompañará hasta la primavera

Si bien la estación por excelencia para plantar es la primavera, sorprenderá saber que el invierno también ofrece una buena oportunidad para llenar el jardín la terraza o el balcón de plantas con flores. Existen diversas especies que florecen durante los días más fríos del año, desafiando las bajas temperaturas y aportando un toque de vida a los espacios.



Lejos de ser una época de letargo para las plantas, el invierno presenta condiciones favorables para la germinación y el desarrollo de ciertas flores. Las bajas temperaturas y la humedad del ambiente, características de ésta estación, estimulan el crecimiento de éstas especies adaptadas al frío. Además, la menor presencia de plagas y enfermedades, permite un cultivo más sano y libre de complicaciones.

Las margaritas punzó florecen en invierno porque tienen un período corto.

Fumo bravo.

La mayoría proviene de regiones frías de Asia y Europa, como la violeta de los Alpes.



Otras son nativas, como la salvia celeste, la margarita punzó y la fumo bravo. Estas plantas florecen en invierno porque tienen un período corto, sus flores requieren pocas horas de luz, al contrario de la mayoría.



Las camelias están en la lista de las elegidas por el invierno, igual que los pensamientos, un clásico de la jardinería invernal con flores alegres y coloridas en una amplia gama de tonos, desde blancos y amarillos, hasta azules y morados. Son fáciles de cultivar y requieren poco mantenimiento.



La prímula obcónica florece con pequeñas flores en forma de copa, perfectas para iluminar interiores y balcones. Se caracteriza por sus colores vibrantes: rojo, rosa, amarillo y anaranjado. Su floración se da durante los últimos meses del invierno y principios de la primavera.



Por último, el ciclamen, una planta bulbosa, originaria de los bosque mediterráneos, donde crece a la sombre de los árboles durante los meses fríos. Con sus hojas en forma de corazón y sus llamativas flores, es muy popular durante el invierno.

La prímula obcónica florece con pequeñas flores en forma de copa.

Consejos para plantar en invierno