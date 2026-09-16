Con pollo, jamón y queso: así se preparan unos zapallitos rellenos irresistibles

Los zapallitos rellenos y al horno, se disfrutan durante todo el año. Son una opción rápida cuando se busca algo nutritivo, rico y que no demande mucho tiempo.



Los zapallitos verdes redondos, también conocidos como zapallitos de tronco, se ahuecan y se rellenan con una mezcla de pollo cocido, jamón cocido, cebolla y queso. Se gratinan al horno hasta que estén dorados.



Ésta preparación admite muchas variantes, según lo que haya en la heladera. Se le puede sumar choclos, morrón, o cambiar el tipo de queso para darle un toque personal.

Ingredientes



6 zapallitos verdes redondos, medianos



200 gr. de pollo cocido (pechuga o muslo deshuesado)



100 gr. de jamón cocido



1 cebolla chica



100 gr. de queso cremoso o mozzarella



2 cucharadas de queso rallado



1 huevo



2 cucharadas de pan rallado



2 cucharadas de aceite de girasol o maíz



Sal y pimienta a gusto

Lavar los zapallitos y pasarlos enteros, por agua hirviendo con sal, unos 5 minutos, no sobre cocerlos para que no se rompan cuando se los lleve al horno.



Retirarlos, dejarlos enfriar y cortar las tapas.



Ahuecar con una cucharita con cuidado que no se rompan las paredes. Reservar la pulpa.



Picar la cebolla y rehogarla en una sartén con aceite hasta que quede transparente.



Agregar la pulpa picada y cocinar 3 minutos. Salpimentar.



Incorporar el pollo y el jamón cocido picados muy finos y saltear 2 minutos más.



Retirar del fuego, dejar entibiar y agregar el huevo batido, el queso cremoso cortado en cubitos y el pan rallado. Mezclar bien.



Rellenar los zapallitos con la mezcla, presionando suavemente. Espolvorear con queso rallado.



Llevar a una fuente aceitada y gratinar en horno fuerte (200 grados) por 10 minutos hasta que el queso se derrita y se dore la superficie.



Servir calientes.



Ahora ¡a la mesa!



