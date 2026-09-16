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¿Qué cocinar hoy?

Con pollo, jamón y queso: así se preparan unos zapallitos rellenos irresistibles

Pocos ingredientes, mucho sabor y a disfrutar de una comida casera, rápida y fácil. Una propuesta que conquista a grandes y chicos.

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Por Carmen Sanmartin
Miércoles, 16 de septiembre de 2026 a las 14:21
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Los zapallitos rellenos y al horno, se disfrutan durante todo el año. Son una opción rápida cuando se busca algo nutritivo, rico y que no demande mucho tiempo.

Los zapallitos verdes redondos, también conocidos como zapallitos de tronco, se ahuecan y se rellenan con una mezcla de pollo cocido, jamón cocido, cebolla y queso. Se gratinan al horno hasta que estén dorados.

Ésta preparación admite muchas variantes, según lo que haya en la heladera. Se le puede sumar choclos, morrón, o cambiar el tipo de queso para darle un toque personal.

Ingredientes

6 zapallitos verdes redondos, medianos

200 gr. de pollo cocido (pechuga o muslo deshuesado)

100 gr. de jamón cocido

1 cebolla chica

100 gr. de queso cremoso o mozzarella

2 cucharadas de queso rallado

1 huevo

2 cucharadas de pan rallado

2 cucharadas de aceite de girasol o maíz

Sal y pimienta a gusto

Lavar los zapallitos y pasarlos enteros, por agua hirviendo con sal, unos 5 minutos, no sobre cocerlos para que no se rompan cuando se los lleve al horno.

Retirarlos, dejarlos enfriar y cortar las tapas.

Ahuecar con una cucharita con cuidado que no se rompan las paredes. Reservar la pulpa.

Picar la cebolla y rehogarla en una sartén con aceite hasta que quede transparente.

Agregar la pulpa picada y cocinar 3 minutos. Salpimentar.

Incorporar el pollo y el jamón cocido picados muy finos y saltear 2 minutos más.

Retirar del fuego, dejar entibiar y agregar el huevo batido, el queso cremoso cortado en cubitos y el pan rallado. Mezclar bien.

Rellenar los zapallitos con la mezcla, presionando suavemente. Espolvorear con queso rallado.

Llevar a una fuente aceitada y gratinar en horno fuerte (200 grados) por 10 minutos hasta que el queso se derrita y se dore la superficie.

Servir calientes.

Ahora ¡a la mesa! 

 

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