Con pollo, jamón y queso: así se preparan unos zapallitos rellenos irresistibles

Los zapallitos rellenos y al horno, se disfrutan durante todo el año. Son una opción rápida cuando se busca algo nutritivo, rico y que no demande mucho tiempo.
Los zapallitos verdes redondos, también conocidos como zapallitos de tronco, se ahuecan y se rellenan con una mezcla de pollo cocido, jamón cocido, cebolla y queso. Se gratinan al horno hasta que estén dorados.
Ésta preparación admite muchas variantes, según lo que haya en la heladera. Se le puede sumar choclos, morrón, o cambiar el tipo de queso para darle un toque personal.
Ingredientes
6 zapallitos verdes redondos, medianos
200 gr. de pollo cocido (pechuga o muslo deshuesado)
100 gr. de jamón cocido
1 cebolla chica
100 gr. de queso cremoso o mozzarella
2 cucharadas de queso rallado
1 huevo
2 cucharadas de pan rallado
2 cucharadas de aceite de girasol o maíz
Sal y pimienta a gusto
Lavar los zapallitos y pasarlos enteros, por agua hirviendo con sal, unos 5 minutos, no sobre cocerlos para que no se rompan cuando se los lleve al horno.
Retirarlos, dejarlos enfriar y cortar las tapas.
Ahuecar con una cucharita con cuidado que no se rompan las paredes. Reservar la pulpa.
Picar la cebolla y rehogarla en una sartén con aceite hasta que quede transparente.
Agregar la pulpa picada y cocinar 3 minutos. Salpimentar.
Incorporar el pollo y el jamón cocido picados muy finos y saltear 2 minutos más.
Retirar del fuego, dejar entibiar y agregar el huevo batido, el queso cremoso cortado en cubitos y el pan rallado. Mezclar bien.
Rellenar los zapallitos con la mezcla, presionando suavemente. Espolvorear con queso rallado.
Llevar a una fuente aceitada y gratinar en horno fuerte (200 grados) por 10 minutos hasta que el queso se derrita y se dore la superficie.
Servir calientes.
Ahora ¡a la mesa!