Receta de osobuco al vino tinto con puré de papas: el placer de lo clásico

Nada como el aroma de un osobuco al vino tinto invadiendo la cocina un mediodía de invierno.



Este clásico suele aparecer en reuniones familiares o algún domingo en el que el tiempo no apura y el clima amerita algo más que un simple churrasco. Ésta preparación, abundante en colágeno y sabor, encuentra en el puré de papas la combinación perfecta para una comida reconfortante.



El osobuco al vino tinto con puré de papas, es un guiso donde la carne se cocina lentamente en una salsa de vino tinto, verduras y hierbas, hasta que se desprende sola del hueso. Se sirve acompañado de un puré de papas bien cremoso, ideal para absorber la salsa.

Ingredientes (para 4 personas)



4 rodajas de osobuco medianas



2 cebollas grandes



2 zanahorias



2 dientes de ajo



1 morrón rojo



1 hoja de laurel



1 ramita de tomillo



1 litro de vino tinto seco



½ litro de caldo



1 cucharada de puré de tomates



2 cucharadas de harina



3 cucharadas de aceite de girasol



Sal y pimienta negra a gusto



1 kg. de papas



60 gr. de manteca



100 cc de leche



Nuez moscada a gusto

Salpimentar el osobuco y pasarlo por harina



Calentar el aceite en una olla grande, dorar las rodajas de osobuco de ambos lados. Reservar.



En la misma olla rehogar la cebolla, el ajo, el morrón y la zanahoria cortada en rodajas o cubos.



Cuando estén tiernos, incorporar el puré de tomates y mezclar.



Volver el osobuco a la olla, sumar el vino, dejar que se evapore el alcohol a fuego fuerte, sin tapar durante 3 o 4 minutos.



Agregar el caldo, laurel y tomillo. Tapar, bajar el fuego y cocinar a fuego bajo durante 1 hora 30 minutos a 2 horas. La carne debe quedar bien tierna.



Mientras tanto, pelar y cortar las papas, hervirlas en abundante agua hasta que estén blandas.



Colarlas y pisarlas en caliente, agregar la manteca y la leche caliente. Batir enérgicamente, con cuchara de madera en lo posible, hasta lograr una textura lisa, sin grumos.



Sazonar con sal, pimienta y nuez moscada.



Rectificar la sal y la pimienta de la salsa, retirar las hierbas y servir el osobuco con abundante salsa y puré de papas.



Se recomienda no mixear el puré ya que la papa libera el almidón y la textura se vuelve gomosa. Solamente batir bien a mano.



¡A disfrutar!