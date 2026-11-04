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Qué cocinar hoy

Una receta fácil, rendidora y deliciosa: cómo preparar peceto con papas, zanahorias y arvejas en una sola olla

Una excelente alternativa para resolver las comidas de todos los días con una preparación nutritiva y una salsa deliciosa.

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Por Carmen Sanmartin
Miércoles, 04 de noviembre de 2026 a las 14:41
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Un clásico de la cocina casera: peceto con papas y verduras en una deliciosa salsa de tomate.

Hoy vamos a cocinar un plato casero, completo y listo en una sola cacerola. El peceto se combina con papas, zanahorias y arvejas para lograr una comida abundante, sabrosa y práctica. La salsa de tomates y el caldo aportan sabor a la carne y acompañan ls verduras durante la cocción.

Es una opción ideal para un almuerzo familiar o para resolver la cena sin tantas guarniciones, además es una variante sencilla para incorporar carne y vegetales en una misma preparación.

Ingredientes

800 gr de peceto cortado en rodajas de 1 cm

3 papas medianas peladas y cortadas en cubos

2 zanahorias cortadas en rodajas

1 cebolla grande picada

1 diente de ajo picado

2 cucharadas de aceite

300 cc de caldo de carne

200 gr de tomate triturado

1 cucharadita de pimentón

1 hoja de laurel

Sal y pimienta a gusto

Perejil picado (opcional)

Condimentar las rodajas de peceto con sal, pimienta y pimentón.

Calentar el aceite en una cacerola amplia. Sellar la carne a fuego fuerte durante 2 minutos de cada lado, hasta que tome color. Retirar y reservar.

En la misma cacerola rehogar la cebolla y el ajo durante 3 minutos, hasta que la cebolla quede transparente.

Incorporar el tomate triturado, el caldo y la hoja de laurel. Mezclar para levantar los jugos del fondo de cocción.

Volver a colocar el peceto en la cacerola. La carne debe quedar apenas cubierta por el líquido. Tapar y cocinar a fuego bajo durante 20 minutos.

Agregar las papas y las zanahorias. Tapar nuevamente y cocinar 15 minutos más, hasta que las verduras estén tiernas.

Incorporar las arvejas los últimos 5 minutos de la cocción. No agregarlas antes para que no pierdan color y textura.

Probar la salsa y corregir la sal si fuera necesario. Apagar el fuego. Dejar reposar 5 minutos y servir con perejil picado.

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