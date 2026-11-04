Una receta fácil, rendidora y deliciosa: cómo preparar peceto con papas, zanahorias y arvejas en una sola olla

Hoy vamos a cocinar un plato casero, completo y listo en una sola cacerola. El peceto se combina con papas, zanahorias y arvejas para lograr una comida abundante, sabrosa y práctica. La salsa de tomates y el caldo aportan sabor a la carne y acompañan ls verduras durante la cocción.



Es una opción ideal para un almuerzo familiar o para resolver la cena sin tantas guarniciones, además es una variante sencilla para incorporar carne y vegetales en una misma preparación.

Ingredientes



800 gr de peceto cortado en rodajas de 1 cm



3 papas medianas peladas y cortadas en cubos



2 zanahorias cortadas en rodajas



1 cebolla grande picada



1 diente de ajo picado



2 cucharadas de aceite



300 cc de caldo de carne



200 gr de tomate triturado



1 cucharadita de pimentón



1 hoja de laurel



Sal y pimienta a gusto



Perejil picado (opcional)

Condimentar las rodajas de peceto con sal, pimienta y pimentón.



Calentar el aceite en una cacerola amplia. Sellar la carne a fuego fuerte durante 2 minutos de cada lado, hasta que tome color. Retirar y reservar.



En la misma cacerola rehogar la cebolla y el ajo durante 3 minutos, hasta que la cebolla quede transparente.



Incorporar el tomate triturado, el caldo y la hoja de laurel. Mezclar para levantar los jugos del fondo de cocción.



Volver a colocar el peceto en la cacerola. La carne debe quedar apenas cubierta por el líquido. Tapar y cocinar a fuego bajo durante 20 minutos.



Agregar las papas y las zanahorias. Tapar nuevamente y cocinar 15 minutos más, hasta que las verduras estén tiernas.



Incorporar las arvejas los últimos 5 minutos de la cocción. No agregarlas antes para que no pierdan color y textura.



Probar la salsa y corregir la sal si fuera necesario. Apagar el fuego. Dejar reposar 5 minutos y servir con perejil picado.