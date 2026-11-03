Bodegas patagónicas, música y sabores: todo listo para la séptima edición de Mercado de Vinos

Neuquén tendrá este viernes 6 de noviembre una nueva propuesta para los amantes del vino: el Mercado de Vinos, que reunirá a bodegas del Alto Valle y de otras regiones del país. La iniciativa incluirá degustaciones, gastronomía, música y arte. El encuentro se realizará de 20 a 00 en el cuarto piso del Apart Hotel Rivadavia 815 y celebrará su séptima convocatoria, la segunda que se organiza durante este año.

La iniciativa vuelve a poner el foco en los productores regionales, aunque también abrirá espacio a etiquetas de Mendoza y Chubut. Habrá vinos, sidras, destilados, chocolates y aceite de oliva, además de una propuesta gastronómica preparada por el equipo de Chacras de Valentina.

Luciana Zanellato, integrante de la Gerencia Comercial del Grupo Chacras de Valentina, explicó que la prioridad será mostrar el trabajo de las bodegas de la zona. También destacó la participación de emprendimientos que se incorporan por primera vez y de otros que regresan con nuevas etiquetas.

"Nuestro objetivo en principio fue dar a conocer bodegas que no estaban tan presentes en el mercado convencional", señaló en Tardes de Primera con Huguex Cabrera. Con el paso de las ediciones, la convocatoria se amplió a productores de otras provincias y sumó destilados y propuestas diferentes. "Siempre hay algo nuevo para probar", resumió.

Entre las bodegas de Río Negro estarán Sánchez Carrillo y San Sebastián, de Cervantes. La primera presentará vinos de sus viñedos en Peñas Blancas, Mendoza y Chubut, además de cajas especiales para las fiestas de fin de año.

La idea es que los asistentes puedan recorrer los stands mientras disfrutan de distintas preparaciones.

San Sebastián, por su parte, llevará sus vinos y las sidras Alto Vuelo. La propuesta también incluirá a Damajuanita y Binomi Bernal, dos emprendimientos con elaboración en Mainqué. Esta última participará por primera vez en el encuentro.

Desde Campo Grande llegará Familia Dellanzo, una bodega que acompaña distintas ediciones y que, según Zanellato, sorprende con nuevos productos en cada presentación. "Vemos que traen nuevos productos, que van evolucionando, y eso es muy gratificante: poder compartirlo en un espacio", comentó.

La lista de participantes también incluye a Contracorriente, de Trevelin, Chubut; Atamisque y Bandini, de Mendoza, además de otros productores y etiquetas anunciados para esta edición, entre ellos Tero Rengo, Pichón, Canale, Atilio Avena, Susana Balbo, Comahue y Bodega Sudoeste Alto Valle.

La gastronomía acompañará el recorrido por las bodegas

La degustación tendrá un menú propio preparado por Chacras de Valentina. La propuesta comenzará con pinchos, quesos y fiambres, continuará con empanadas y sándwiches, y tendrá como plato principal una bondiola braseada con salsa de cítricos. El cierre será con opciones dulces.

Zanellato contó que buscaron una carta más fresca e informal, con predominio de productos de estación para acompañar la llegada de la primavera. La idea es que los asistentes puedan recorrer los stands mientras disfrutan de distintas preparaciones.

La entrada general cuesta $70.000 e incluye la copa de degustación, el tapeo gastronómico, el acceso al salón de exposición de bodegas y las actividades programadas. Los expositores ofrecerán degustaciones, asesoramiento y venta directa, una posibilidad para conocer etiquetas que no siempre están disponibles en los comercios habituales.

"Además de ofrecer degustaciones, exhibir sus productos y asesorar al público, los expositores tienen venta directa", explicó Zanellato. También destacó que el encuentro permite establecer un contacto con los productores para realizar futuras compras.

La música y las charlas completarán la jornada

La programación artística tendrá música en vivo con Micaela Orsi Dúo, que se presentará junto a un pianista, y la participación del DJ Guillermo Leiva. También habrá intervenciones artísticas y sorteos.

Otro de los espacios estará dedicado a las charlas de sommeliers. Los especialistas presentarán bodegas, explicarán las características de distintas cepas y abordarán cómo se desarrollan en la Patagonia. Estas actividades estarán incluidas en el valor de la entrada y se realizarán en una sala diferente del salón de degustación.

Quienes quieran asistir pueden adquirir sus entradas a través de la plataforma Eventbrite, en el sitio Mercado de Vinos. También pueden consultar por teléfono al 299 528 9072. El ingreso será por la recepción del hotel, que contará con guardarropa y opciones de estacionamiento en las inmediaciones.

Mercado de Vinos propone así una nueva oportunidad para acercarse a la producción vitivinícola de Río Negro y Neuquén, descubrir etiquetas de otras provincias y conversar directamente con quienes las elaboran. La cita será este viernes 6, de 20 a 00, en Rivadavia 815.

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