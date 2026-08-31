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COCINA CASERA CON AIRE GOURMET

Estofado de carne con panceta, champiñones y vino tinto: el clásico francés que conquista la mesa argentina

De cuna europea y adaptado a mesas argentinas, esta delicia combina carne vacuna, vino tinto y vegetales.

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Por Carmen Sanmartin
Lunes, 31 de agosto de 2026 a las 18:39
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Un plato bien argentino con acento francés.

El estofado francés es un clásico de la gastronomía de Europa, que se ha integrado a nuestra cocina. Esta preparación, originaria de Francia, se destaca por su combinación de sabores.

En la Argentina, ésta receta suele elegirse para reuniones de fin de semana, e incluye cortes de carne vacuna, panceta, champiñones y vino tinto, junto a vegetales como cebolla y zanahorias.

Estos ingredientes dan como resultado un plato sustanciosos, ideal para quienes buscan opciones reconfortantes, con un perfil gourmet.

Ingredientes

750 gr. de lomo (nalga o cuadrada)

1 cebolla picada

750 gr. de zanahorias

250 gr. de panceta cortada en cubos

3 dientes de ajo

500 gr. de champiñones

750 ml. de vino tinto

Sal y pimienta a gusto

1 ramito de especias (perejil, tomillo y laurel)

En una olla de hierro o fondo grueso, saltear la panceta a fuego medio, durante 5 minutos, hasta que esté dorada.

Agregar la cebolla y el ajo y rehogar hasta que esté transparente.

Incorporar la carne en cubos y saltearla hasta sellarla, unos 5 minutos.

Añadir el vino tinto con los champiñones, las zanahorias y el ramito de especias.

Salpimentar a gusto, tapar y cocinar a fuego lento, durante 2 horas.

Si fuese necesario, retirar la tapa y dejar reducir el líquido hasta que la salsa esté espesa.

Servir bien caliente acompañado con papas hervidas y pan

Es importante mantener el fuego bajo y evitar remover demasiado para que la carne no se deshaga.

El resultado es un guiso de carne tierna en una salsa concentrada.



 

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