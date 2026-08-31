Estofado de carne con panceta, champiñones y vino tinto: el clásico francés que conquista la mesa argentina

El estofado francés es un clásico de la gastronomía de Europa, que se ha integrado a nuestra cocina. Esta preparación, originaria de Francia, se destaca por su combinación de sabores.
En la Argentina, ésta receta suele elegirse para reuniones de fin de semana, e incluye cortes de carne vacuna, panceta, champiñones y vino tinto, junto a vegetales como cebolla y zanahorias.
Estos ingredientes dan como resultado un plato sustanciosos, ideal para quienes buscan opciones reconfortantes, con un perfil gourmet.
Ingredientes
750 gr. de lomo (nalga o cuadrada)
1 cebolla picada
750 gr. de zanahorias
250 gr. de panceta cortada en cubos
3 dientes de ajo
500 gr. de champiñones
750 ml. de vino tinto
Sal y pimienta a gusto
1 ramito de especias (perejil, tomillo y laurel)
En una olla de hierro o fondo grueso, saltear la panceta a fuego medio, durante 5 minutos, hasta que esté dorada.
Agregar la cebolla y el ajo y rehogar hasta que esté transparente.
Incorporar la carne en cubos y saltearla hasta sellarla, unos 5 minutos.
Añadir el vino tinto con los champiñones, las zanahorias y el ramito de especias.
Salpimentar a gusto, tapar y cocinar a fuego lento, durante 2 horas.
Si fuese necesario, retirar la tapa y dejar reducir el líquido hasta que la salsa esté espesa.
Servir bien caliente acompañado con papas hervidas y pan
Es importante mantener el fuego bajo y evitar remover demasiado para que la carne no se deshaga.
El resultado es un guiso de carne tierna en una salsa concentrada.