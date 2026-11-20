Este pan es muy popular en diversas culturas, desde Latinoamérica hasta Europa y se destaca por su suavidad y su sabor.



Su origen se remonta a la época en que las papas comenzaron a ser incorporadas en la panificación para mejorar la textura y prolongar la frescura del pan, manteniéndolo tierno por más tiempo. Además, es una excelente manera de aprovechar las papas sobrantes, transformándolas en un acompañamiento perfecto para cualquier comida.



El pan de papa es ideal para quienes buscan una alternativa al pan tradicional con un toque de originalidad.



Es perfecto para acompañar sopas, ensaladas o simplemente para disfrutar con un poco de manteca.



Su elaboración es sencilla, lo que lo convierte en una excelente opción para preparar en casa.

Ingredientes



250 gr de papas (2 papas medianas)



500 gr de harina de trigo o arroz



1 sobre de levadura seca



1 cucharada de azúcar



1 cucharadita de sal



2 cucharadas de manteca a temperatura ambiente



200 ml de agua tibia



1 huevo (opcional para pincelar)

Lavar las papas, cortarlas en cubos y cocinarlas con cáscara en agua con sal hasta que estén tiernas. Luego escurrirlas, cuando estén tibias quitarles la piel y hacer un puré suave. Dejar enfriar.



En un recipiente grande mezclar la harina con la levadura seca, el azúcar y la sal.



Agregar el puré frío a la harina junto con la manteca. Mezclar bien.



Poco a poco añadir el agua tibia mientras se amasa hasta que esté suave y elástica. Si la masa esté muy pegajosa, añadir harina, si está muy seca, agregar más agua.



Formar una bola con la masa y colocarla en un bowl engrasado. Cubrirla con un paño limpio y dejar levar en un lugar cálido durante 1 hora o hasta que haya duplicado su tamaño.



Precalentar el horno a 180 grados.



Una vez que la masa haya levado, desgasificarla (presionar suave para que salga el aire) y darle la forma deseada. Se puede hacer un solo pan grande o dividir la masa en panes pequeños.



Colocarlos en una fuente para horno y si se desea, pincelarlos con huevo.



Hornear durante 25/30 minutos o hasta que el pan esté dorado.



Retirar del horno y colocarlo sobre una rejilla antes de cortar y servir.





