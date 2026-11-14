Hamburguesas caseras de pollo: una comida rápida y rendidora, que resuelve el menú sin complicaciones

Estas hamburguesas caseras de pollo, quedan tiernas por dentro, doradas por fuera y son una buena alternativa para el almuerzo o la cena.



Se pueden servir en sándwich con pan de hamburguesas o pan de papas, lechuga y tomate o al plato acompañadas con ensaladas, puré, arroz o papas al horno.



Se trata de medallones elaborados con pollo picado, cebolla, huevo, avena o pan rallado, condimentados a gusto y cocinados en plancha o sartén, hasta que queden dorados y muy bien cocidos.

Hamburguesas de pollo caseras: una alternativa para variar el menú diario con ingredientes sencillos.

Ingredientes



600 gr de pollo picado, pechuga o pata muslo deshuesada



1 cebolla chica, picada bien finita o rallada



1 diente de ajo picado



1 huevo



4 cucharadas de avena fina o pan rallado



2 cucharadas de perejil fresco picado bien finito



1 cucharadita de pimentón dulce



1 cucharadita de orégano seco



Sal y pimienta al gusto



2 cucharadas de aceite para cocinar

Los medallones de pollo se cocinan en sartén o plancha hasta quedar dorados por fuera y bien cocidos por dentro.

Colocar el pollo picado en un bowl amplio, agregar la cebolla, el ajo, el huevo, la avena o pan rallado, perejil, pimentón, orégano, sal y pimienta.



Mezclar hasta obtener una preparación uniforme.



Dejar reposar uno minutos y dividir la preparación en 4 partes, para formar hamburguesas de unos 2 cm de espesor.



Calentar una sartén o plancha con el aceite a fuego medio.



Cocinar las hamburguesas durante 5 a 6 minutos de cada lado. Es preferible no aplastarlas durante la cocción para que no pierdan la jugosidad.



Chequear que el centro quede muy bien cocido y que no haya pollo rosado.



Retirar y dejar reposar unos minutos antes de llevar a la mesa.