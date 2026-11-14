Hamburguesas caseras de pollo: una comida rápida y rendidora, que resuelve el menú sin complicaciones

Estas hamburguesas caseras de pollo, quedan tiernas por dentro, doradas por fuera y son una buena alternativa para el almuerzo o la cena.
Se pueden servir en sándwich con pan de hamburguesas o pan de papas, lechuga y tomate o al plato acompañadas con ensaladas, puré, arroz o papas al horno.
Se trata de medallones elaborados con pollo picado, cebolla, huevo, avena o pan rallado, condimentados a gusto y cocinados en plancha o sartén, hasta que queden dorados y muy bien cocidos.
Ingredientes
600 gr de pollo picado, pechuga o pata muslo deshuesada
1 cebolla chica, picada bien finita o rallada
1 diente de ajo picado
1 huevo
4 cucharadas de avena fina o pan rallado
2 cucharadas de perejil fresco picado bien finito
1 cucharadita de pimentón dulce
1 cucharadita de orégano seco
Sal y pimienta al gusto
2 cucharadas de aceite para cocinar
Colocar el pollo picado en un bowl amplio, agregar la cebolla, el ajo, el huevo, la avena o pan rallado, perejil, pimentón, orégano, sal y pimienta.
Mezclar hasta obtener una preparación uniforme.
Dejar reposar uno minutos y dividir la preparación en 4 partes, para formar hamburguesas de unos 2 cm de espesor.
Calentar una sartén o plancha con el aceite a fuego medio.
Cocinar las hamburguesas durante 5 a 6 minutos de cada lado. Es preferible no aplastarlas durante la cocción para que no pierdan la jugosidad.
Chequear que el centro quede muy bien cocido y que no haya pollo rosado.
Retirar y dejar reposar unos minutos antes de llevar a la mesa.
Se pueden servir en pan con lechuga, tomate, cebolla queso o con los aderezos que se prefieren.
También al plato, pueden ir acompañadas de guarnición a elección: puré, arroz, ensalada, papas al horno o fritas.
Estas proporciones rinden para 4 porciones, 1 hamburguesa grande por persona.