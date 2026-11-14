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Hamburguesas caseras de pollo: una comida rápida y rendidora, que resuelve el menú sin complicaciones

Una preparación ideal para los días de semana, cuando el reloj apura y el hambre no espera.

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Por Carmen Sanmartin
Sabado, 14 de noviembre de 2026 a las 20:55
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Hamburguesas caseras de pollo, una opción rica y fácil de preparar para el almuerzo o la cena.

Estas hamburguesas caseras de pollo, quedan  tiernas por dentro, doradas por fuera y son una buena alternativa para el almuerzo o la cena.

Se pueden servir en sándwich con pan de hamburguesas o pan de papas, lechuga y tomate o al plato acompañadas con ensaladas, puré, arroz  o papas al horno.

Se trata de medallones elaborados con pollo picado, cebolla, huevo, avena o pan rallado, condimentados a gusto y cocinados en plancha o sartén, hasta que queden dorados y muy bien cocidos.

Hamburguesas de pollo caseras: una alternativa para variar el menú diario con ingredientes sencillos.

Ingredientes

600 gr de pollo picado, pechuga o pata muslo deshuesada

1 cebolla chica, picada bien finita o rallada

1 diente de ajo picado

1 huevo

4 cucharadas de avena fina o pan rallado

2 cucharadas de perejil fresco picado bien finito

1 cucharadita de pimentón dulce

1 cucharadita de orégano seco

Sal y pimienta al gusto

2 cucharadas de aceite para cocinar

Los medallones de pollo se cocinan en sartén o plancha hasta quedar dorados por fuera y bien cocidos por dentro.

Colocar el pollo picado en un bowl amplio, agregar la cebolla, el ajo, el huevo, la avena o pan rallado, perejil, pimentón, orégano, sal y pimienta.

Mezclar hasta obtener una preparación uniforme.

Dejar reposar uno minutos y dividir la preparación en 4 partes, para formar hamburguesas de unos 2 cm de espesor.

Calentar una sartén o plancha con el aceite a fuego medio.

Cocinar las hamburguesas durante 5 a 6 minutos de cada lado. Es preferible no aplastarlas durante la cocción para que no pierdan la jugosidad.

Chequear que el centro quede muy bien cocido y que no haya pollo rosado.

Retirar y dejar reposar unos minutos antes de llevar a la mesa.

Se pueden servir en pan con lechuga, tomate y queso, o acompañadas con una guarnición a elección.


Se pueden servir en pan con lechuga, tomate, cebolla queso o con los aderezos que se prefieren.

También al plato, pueden ir acompañadas de guarnición a elección: puré, arroz, ensalada, papas al horno o fritas.

Estas proporciones rinden para 4 porciones, 1 hamburguesa grande por persona.

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