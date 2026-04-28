¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Logo Am2022
PUBLICIDAD
Receta simple y rendidora

Receta de paté de hígado: una preparación nutritiva, sencilla y bien casera

En nuestro país, el paté de hígado hecho en casa, es una costumbre presente en muchos hogares, donde se aprovechan al máximo todos los ingredientes.

Por Carmen Sanmartin
Martes, 28 de abril de 2026 a las 01:17
PUBLICIDAD
Sobre una tostada crocante, el paté despliega todo su sabor y tradición.

Hay sabores que nos remontan a muchas etapas de nuestra vida. A la infancia, cuando mamá o la abuela nos suministraban nuestra cuota de hierro y vitaminas A y B 12 que aporta el hígado en alta concentración.
A la adolescencia, cuando organizábamos los “picnic” para festejar el día del Estudiante y de la primavera, no podían faltar las galletitas con paté.
Unos años después los canapés para la “tertulia” o los “asaltos”.

Cremoso, intenso y casero: el paté de hígado, un clásico que nunca pasa de moda.

Y tiempo después, la “picadita” para una reunión familiar o con amigos, para la ansiedad durante los partidos del Mundial o los clásicos de los domingos.
Lo cierto es que ésta pasta suave y untable, elaborada con hígado de vaca o pollo, salteado con manteca, cebolla y ajo, es ideal para cualquier ocasión.
El paté de hígado se destaca también por su versatilidad y fácil preparación. Actualmente muchos cocineros y aficionados reivindican la receta casera, como una forma de rescatar tradiciones y promover el uso de ingredientes accesibles y económicos.
Aquí está la receta.

Ideal para picadas y reuniones, un untable que combina simpleza y carácter.

Ingredientes
500 grs de hígado de vaca, pollo, cerdo, pato, ganso etc.
1 cebolla mediana
2 ajos
50 grs de manteca
2 cucharadas de aceite
1 hoja de laurel
Sal y pimienta a gusto
1 pizca de nuez moscada a gusto
1 chorrito de coñac o vino (opcional)

Preparación
Limpiar el hígado, quitar nervios y restos de grasa.
Cortar en trozos pequeño la cebolla y los ajos.
Calentar en la sartén a fuego medio, el aceite y la manteca.
Saltear la cebolla y los ajos hasta que estén transparentes.
Agregar el hígado cortado en trozos y la hoja de laurel hasta que cambie de color, debe aclararse. Cocinar sin pasarse, unos 8 minutos, hasta que quede tierno. Si se pasa de cocción se seca y se amarga.
Incorporar el coñac o el vino hasta que se evapore el alcohol.
Retirar la hoja de laurel, salpimentar y si se desea agregar una pizca de nuez moscada.
Colocar todo en una procesadora o licuadora, hasta obtener una pasta lisa. Si queda muy espeso, sumar un toque de manteca o aceite.
Probar para chequear el sabor, llevar a la heladera al menos 2 horas antes de servir, para que tome cuerpo y sabor.
Se sugiere procesar en caliente para lograr una textura bien cremosa.
Se conserva fresco en heladera entre 4 y 5 días, en freezer, en un recipiente hermético, 1 mes aproximadamente.
¡A disfrutarlo!
 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD