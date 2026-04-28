Receta de paté de hígado: una preparación nutritiva, sencilla y bien casera

Hay sabores que nos remontan a muchas etapas de nuestra vida. A la infancia, cuando mamá o la abuela nos suministraban nuestra cuota de hierro y vitaminas A y B 12 que aporta el hígado en alta concentración.

A la adolescencia, cuando organizábamos los “picnic” para festejar el día del Estudiante y de la primavera, no podían faltar las galletitas con paté.

Unos años después los canapés para la “tertulia” o los “asaltos”.

Cremoso, intenso y casero: el paté de hígado, un clásico que nunca pasa de moda.

Ideal para picadas y reuniones, un untable que combina simpleza y carácter.

Ingredientes

500 grs de hígado de vaca, pollo, cerdo, pato, ganso etc.

1 cebolla mediana

2 ajos

50 grs de manteca

2 cucharadas de aceite

1 hoja de laurel

Sal y pimienta a gusto

1 pizca de nuez moscada a gusto

1 chorrito de coñac o vino (opcional)

Preparación

Limpiar el hígado, quitar nervios y restos de grasa.

Cortar en trozos pequeño la cebolla y los ajos.

Calentar en la sartén a fuego medio, el aceite y la manteca.

Saltear la cebolla y los ajos hasta que estén transparentes.

Agregar el hígado cortado en trozos y la hoja de laurel hasta que cambie de color, debe aclararse. Cocinar sin pasarse, unos 8 minutos, hasta que quede tierno. Si se pasa de cocción se seca y se amarga.

Incorporar el coñac o el vino hasta que se evapore el alcohol.

Retirar la hoja de laurel, salpimentar y si se desea agregar una pizca de nuez moscada.

Colocar todo en una procesadora o licuadora, hasta obtener una pasta lisa. Si queda muy espeso, sumar un toque de manteca o aceite.

Probar para chequear el sabor, llevar a la heladera al menos 2 horas antes de servir, para que tome cuerpo y sabor.

Se sugiere procesar en caliente para lograr una textura bien cremosa.

Se conserva fresco en heladera entre 4 y 5 días, en freezer, en un recipiente hermético, 1 mes aproximadamente.

¡A disfrutarlo!

