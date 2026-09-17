Receta de “ropa vieja”: un plato de origen humilde que combina sabores intensos y texturas variadas

La ropa vieja es un plato clásico de la cocina cubana, cuya combinación de sabores lo convierte en una de las delicias más representativas de la isla. Originalmente se hacía para aprovechar las sobras de carne, pero ha evolucionado hasta convertirse en una preparación que destaca en cualquier ocasión especial.



La historia de la ropa vieja se remonta a la época de los colonizadores que trajeron sus recetas a América Latina. Hoy, es un plato que evoca nostalgia y sabor de hogar, una elección perfecta para una comida reconfortante y sustanciosa.



Su elaboración comienza con la selección de un buen corte de carne de vaca (falda o pecho) aunque también se pueden aprovechar restos de asado o de alguna otra comida hecha con carne.



La carne se cocina a fuego lento hasta que esté lo suficientemente tierna como para desmenuzarla fácilmente. Luego se mezcla con una salsa de tomates, pimientos y especias, lo que da como resultado un plato con una profundidad de sabor incomparable.

Ingredientes



1 kg. de falda, cuadrada o pecho



1 cebolla grande cortada en juliana



1 pimiento rojo cortado en tiras



1 pimiento verde cortado en tiras



3 dientes de ajo picado



400 gr. de tomate triturado



1 hoja de laurel



1 cdita. de comino molido



1 cdita. de orégano seco



2 cucharadas de vinagre de vino tinto



1 taza de caldo



3 cdas. de aceite



Sal y pimienta a gusto

En una olla cocinar la carne con suficiente agua para cubrirla y sal. Dejar hervir y bajar el fuego, cocinar durante 2 horas aproximadamente o hasta que la carne esté tierna.



Retirar la carne, desmenuzarla y reservar.



En una sartén, calentar el aceite y agregar la cebolla, los pimientos y el ajo. Sofreír hasta que las verduras estén tiernas.



Incorporar el tomate triturado, la hoja de laurel y las especias. Cocinar a fuego lento durante 10 minutos.



Añadir la carne reservada junto con el vinagre y el caldo.



Cocinar todo lentamente durante 30 o 45 minutos, permitiendo que los sabores se integren y la salsa se espese.



Ajustar sal y pimienta.



Servir caliente acompañada de arroz blanco hervido.





