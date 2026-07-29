Risotto de hongos: un plato para disfrutar en casa sin necesidad de ser un chef profesional

El risotto de hongos es un plato italiano que ha conquistado paladares en todo el mundo, gracias a su cremosidad y sabor profundo.
Aunque puede ser considerado un tanto complejo, se puede simplificar para que hacerlo en casa, no sea una misión imposible.
Cada bocado transporta a los bosques italianos, con la riqueza unami (“sabor delicioso” en japonés) de los hongos, combinada con la suavidad del arroz.
Este risotto tiene sus raíces en la región de Lombardía, en el norte de Italia.
Originalmente se preparaba con ingredientes locales de temporada, como los hongos porcini, que aportaban un sabor terroso y reconfortante. Hoy en día, la receta se ha adaptado para utilizar una variedad de hongos, que permita a más personas poder disfrutar de ésta delicia, no importa dónde vivan.
La elaboración del risotto de hongos comienza con la preparación de un buen caldo y la selección de hongos frescos. La clave para que salga perfecto, es la paciencia y el cuidado en la cocción del arroz, agregando caldo poco a poco, para permitir que los granos liberen su almidón y adquieran esa textura cremosa tan característica.
Ingredientes
250 grs. de arroz Arborio o Carnaroli (éste último es el preferido de los cheff)
500 grs. de hongos variados (champiñones, portobello, shiitake)
1 cebolla mediana picada muy fina
2 dientes de ajo picados muy finos
1 litro de caldo de verduras caliente
100 ml. de vino blanco seco
50 grs. de queso parmesano rallado
2 cdas. de manteca
2 cdas. de aceite de oliva
Sal y pimienta a gusto
Perejil fresco picado para decorar (opcional)
En una sartén grande, calentar el aceite de oliva a fuego medio y añadir la cebolla y el ajo cocinando hasta que estén transparentes.
Agregar los hongos y saltear hasta que estén dorados y hayan soltado su líquido.
Añadir el arroz y mezclar bien, permitiendo que se tueste ligeramente durante 2 minutos.
Incorporar el vino blanco y cocinar hasta que se haya evaporado casi por completo.
Comenzar a añadir el caldo caliente, una cucharada a la vez, removiendo constantemente y esperando que el arroz absorba el líquido, antes de agregar más.
Continuar éste proceso durante unos 20 minutos, hasta que el arroz esté al dente y tenga una textura cremosa.
Retirar la sartén del fuego, añadir la manteca y el queso parmesano, mezclando bien hasta que se fundan y se integren completamente.
Probar y ajustar si fuera necesario la sal y la pimienta.
Servir enseguida y si se desea, decorarlo con perejil fresco picado.
¡Buon appetito a tutti!