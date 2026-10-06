La Semana Mundial del Espacio 2026 se celebra del 4 al 10 de octubre en más de 100 países y este año tiene como protagonista a la denominada “Revolución de los Cohetes”, una consigna que busca mostrar cuánto cambió el acceso al espacio a partir de los nuevos desarrollos tecnológicos.

La iniciativa fue establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas y se convirtió en el mayor evento internacional anual dedicado a la divulgación de las actividades espaciales y de su impacto en la vida cotidiana.

Durante siete días, agencias espaciales, universidades, escuelas, museos, centros científicos, empresas y clubes de astronomía desarrollan diferentes propuestas abiertas al público.

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Entre ellas se incluyen conferencias, talleres, exposiciones, actividades educativas y jornadas nocturnas de observación astronómica, con especial atención en acercar las disciplinas científicas y tecnológicas a los jóvenes.

¿Qué significa la “Revolución de los Cohetes”?

El lema elegido para 2026 apunta a los cambios que experimentó durante los últimos años uno de los componentes esenciales para llegar al espacio: los sistemas de lanzamiento.

Los avances tecnológicos permitieron reducir costos y ampliar la cantidad de actores capaces de participar en proyectos espaciales, un escenario que ya no está limitado exclusivamente a las grandes potencias y sus agencias estatales.

Empresas privadas, compañías emergentes, universidades y nuevos países comenzaron a incorporarse al sector, multiplicando proyectos y posibilidades de acceso.

La evolución de los cohetes y sistemas de lanzamiento resulta fundamental porque determina buena parte del costo y la capacidad para colocar satélites, instrumentos científicos y otras cargas en órbita.

La imagen del evento de Space X, compartida por las Naciones Unidas en su página web

¿Por qué se celebra del 4 al 10 de octubre?

Las fechas de la Semana Mundial del Espacio no fueron elegidas al azar: recuerdan dos acontecimientos fundamentales de la historia espacial.

El 4 de octubre de 1957, la Unión Soviética lanzó el Sputnik 1, considerado el primer satélite artificial de la Tierra. Su llegada a la órbita marcó el comienzo de una nueva etapa en la exploración espacial.

El cierre, el 10 de octubre, recuerda la entrada en vigor en 1967 del Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre, uno de los principales instrumentos jurídicos internacionales para regular la exploración y utilización pacífica del espacio.

La dimensión de la celebración creció considerablemente con el paso de los años. Solo durante 2025 se realizaron alrededor de 50.000 actividades en 102 países.

Del espacio a la vida cotidiana

Aunque buena parte de la actividad espacial puede parecer alejada de los problemas diarios, sus aplicaciones tienen una presencia cada vez mayor en la Tierra.

La Oficina de las Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Ultraterrestre destaca que los datos obtenidos mediante satélites permiten, entre otras funciones, monitorear cultivos, anticipar fenómenos meteorológicos, mejorar las telecomunicaciones y gestionar desastres naturales.

La información espacial también resulta útil para estudiar cambios ambientales, observar grandes extensiones de territorio y desarrollar herramientas destinadas a diferentes sectores productivos.

Dentro de Naciones Unidas, esta oficina es además la encargada de coordinar la cooperación internacional para el uso pacífico del espacio y funciona como secretaría del Comité sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos.

Así, la Semana Mundial del Espacio 2026 no se concentra solamente en los cohetes que permiten abandonar la Tierra. También busca mostrar cómo la tecnología desarrollada para llegar al espacio termina formando parte de numerosas actividades que se realizan todos los días en ella.