Christina Koch, astronauta clave de la misión Artemis II, compartió recientemente las bases que marcaron su carrera en la NASA y su camino hacia el espacio. En sus reflexiones, enfatizó la importancia de enfrentar los temores personales y el rol fundamental del entorno social para lograr metas ambiciosas.

La astronauta explicó que su perspectiva cambió al descubrir qué actividad podía realizar a un ritmo lento pero constante durante mucho tiempo y, aun así, sentir pasión por ella. Según Koch, mantener ese compromiso sostenido es esencial para afrontar misiones con alta exigencia técnica y física.

Un pilar fundamental en su filosofía es cómo se maneja el miedo. Koch aconseja:

“Hacé lo que te asusta”, ya que a menudo la comodidad bloquea el crecimiento personal. En sus palabras, “el camino de menor resistencia no suele ser el camino que más aportará al mundo ni el que te dará el mayor sentido de valentía y confianza”.

El apoyo a los que te rodean, factor clave de éxito

Además, la astronauta subrayó la importancia del apoyo mutuo dentro del equipo.

“Finalmente, apoyá a quienes te rodean. Los beneficios que se acumulan cuando apoyas a los que te rodean y ellos te apoyan a vos son simplemente incalculables”, expresó. Esta visión destaca la cooperación como clave para la resiliencia, especialmente en contextos extremos donde cada persona depende del otro.

El mensaje de Koch invita a quienes buscan equilibrar su vocación con un impacto social positivo a desafiar sus límites personales, entendidos como fronteras que requieren un esfuerzo decidido y conjunto para superarse.

En paralelo, la astronauta compartió detalles sobre cómo el cuerpo se adapta al regreso a la gravedad terrestre tras vivir en microgravedad. En su cuenta de Instagram @astro_christina, donde la siguen 1.9 millones de personas, bromeó: “Supongo que tendré que esperar un tiempo antes de volver a surfear”.

Christina Koch: consejos para superar el miedo y alcanzar el éxito

Explicó que en microgravedad los órganos vestibulares, que indican al cerebro cómo nos movemos, no funcionan correctamente. Por ello, al regresar, el cerebro depende mucho de la visión para orientarse y caminar puede ser complicado, especialmente con los ojos cerrados. Koch destacó que entender este proceso puede ayudar a tratar afecciones neurovestibulares como el vértigo y las conmociones cerebrales en la Tierra.