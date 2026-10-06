Un peluche de Pikachu viajó al espacio como parte de una colaboración entre The Pokémon Company International y la Agencia Espacial Europea (ESA). La iniciativa arrancó con el inicio de la Semana Mundial del Espacio el 4 de octubre. Busca apoyar las misiones de exploración de la ESA e inspirar a la siguiente generación de exploradores. Lo hace a través de exposiciones, eventos de Pokémon GO y contenido audiovisual difundido en los canales oficiales de ambas organizaciones.

Pikachu en la misión Epsilon de la ESA

La protagonista de esta colaboración es la astronauta francesa Sophie Adenot. Llevó un peluche de Pikachu antes de participar en una ceremonia en la sede de la ESA en París, Francia. Según explicó la propia Adenot en un video, el peluche la acompañará en su misión a la Estación Espacial Internacional.

"Soy Sophie Adenot, una astronauta de la Agencia Espacial Europea. Estoy a punto de embarcarme en mi misión Epsilon, la cual llevará a Pikachu al espacio", señaló la astronauta al presentar el proyecto.

Sophie Adenot, una astronauta de la Agencia Espacial Europea

Adenot detalló que, durante su expedición, el peluche la acompañará mientras realiza experimentos científicos y tecnológicos. Están orientados a mejorar la vida en la Tierra y a preparar a los humanos para futuras misiones de exploración espacial.

El sentido pedagógico de la iniciativa

La astronauta también explicó el sentido pedagógico detrás de la presencia de Pikachu en la misión. "Para celebrar la Semana Mundial del Espacio 2026, una serie especial de expediciones reunirá la ciencia del mundo real con el fascinante mundo de Pokémon, creando una experiencia que combina la educación con la creatividad", indicó Adenot.

También calificó la propuesta como "una forma emocionante de aprender más sobre la misión de la ESA y las maravillas del espacio".

El registro fotográfico en la Estación Espacial Internacional

Durante sus viajes en la Tierra y a bordo de la Estación Espacial Internacional, Sophie Adenot documentó distintos momentos junto a su acompañante especial. Lo hizo mediante fotografías y videos. Ese material audiovisual ya puede consultarse en la página web de la ESA. Allí la agencia comparte el registro de la expedición conjunta con la mascota de Pokémon.

El anuncio de la colaboración se formalizó a través de un video titulado "Pokémon × ESA | Semana Mundial del Espacio 2026". Fue publicado en la cuenta oficial de YouTube PokemonOficialES.

Exposiciones y actividades durante la Semana Mundial del Espacio

Más allá del contenido audiovisual, la colaboración entre Pokémon y la ESA contempla actividades presenciales en distintos puntos de Europa. Durante la Semana Mundial del Espacio y en fechas posteriores, se realizarán exposiciones en los centros de la ESA en el marco de los ESA Open Days. Son jornadas de puertas abiertas de la agencia espacial.

A esas muestras se sumarán exhibiciones en distintos museos de Europa. Replicarán el contenido generado en torno a la misión Epsilon y la presencia de Pikachu en la Estación Espacial Internacional.

La Semana Mundial del Espacio, que comenzó el 4 de octubre, incluye además eventos vinculados al videojuego Pokémon GO. Forman parte de la estrategia conjunta entre ambas organizaciones.

Medio siglo de encuentro entre el público y la actividad espacial

La Agencia Espacial Europea abre sus puertas una vez al año a miles de visitantes procedentes de todo el continente. Durante esas Jornadas de Puertas Abiertas, el público no solo recorre instalaciones. Se adentra en el funcionamiento real de la exploración espacial europea. Con acceso directo a misiones en marcha y a quienes las llevan adelante.

La propuesta no se limita a mostrar edificios o equipos. Busca que los asistentes descubran, de primera mano, lo que efectivamente se requiere para que un proyecto salga de la Tierra y llegue más allá del planeta.

La primera edición de este tipo de jornada se remonta a 1970. La Agencia Espacial Europea abrió sus instalaciones en ESTEC, en Países Bajos. Desde entonces, el formato se repitió año tras año como punto de contacto entre la ciudadanía europea y el trabajo que se desarrolla en los centros de la agencia.

El año pasado, el evento tuvo una edición particular. Coincidió con la conmemoración del 50 aniversario de la Agencia Espacial Europea. Esa jornada quedó marcada como un hito dentro de la serie de encuentros anuales.

Para conocer más sobre la colaboración, los interesados pueden consultar el sitio oficial de la Agencia Espacial Europea.