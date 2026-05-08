El Centro Cultural Alberdi de Neuquén abrirá este viernes una nueva propuesta artística con la inauguración de “Infinito 5”, de Carolina Kleine Samson, e “Intemperio”, de Raúl Szkraba. Las exposiciones podrán visitarse desde este viernes a las 19 y forman parte de la agenda cultural impulsada por la provincia para acercar al público distintos lenguajes contemporáneos.

Las dos muestras proponen experiencias que combinan lo visual, lo digital y lo sensorial desde enfoques experimentales. “Infinito 5” explora el universo de los píxeles, el ciberespacio y las transformaciones de lo digital a través de instalaciones, objetos y pinturas, mientras que “Intemperio” invita a sumergirse en una experiencia inmersiva que une animación, dibujo y sonido para revelar el detrás de escena del movimiento y la creación artística.

“Infinito 5” e “Intemperio” podrán visitarse con entrada abierta al público

Carolina Kleine Samson desarrolló gran parte de su carrera en ciudades como Miami, Dubái, Milán y Ciudad de México, y actualmente continúa su producción en Neuquén. Por su parte, Raúl Szkraba cuenta con una extensa trayectoria vinculada al video experimental, la animación y las performances artísticas, además de desempeñarse como docente en la provincia.

Con esta nueva programación, el Centro Cultural Alberdi vuelve a consolidarse como un espacio abierto a las expresiones contemporáneas y a las propuestas que invitan al público a interactuar activamente con las obras y sus múltiples formas de percepción.