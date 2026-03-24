El intendente de Carlos Saloniti confirmó la firma de un convenio de cooperación con el municipio de Tunuyán y la Cámara de Desarrolladores inmobiliarios de San Martín de los Andes (Cadesma).

El acuerdo establece una agenda conjunta basada en tres ejes principales: desarrollo territorial, planificación urbana y turismo. A diferencia de convenios tradicionales entre ciudades, el esquema incorpora al sector privado como actor central.

“Es un puente de tres patas: los dos municipios y la Cámara de Desarrolladores”, explicó Saloniti en una entrevista con el programa "La Primera Mañana", de la radio AM550.

Intercambio técnico y normativo

Uno de los puntos clave del acuerdo es el intercambio de información normativa y experiencias en gestión urbana. Desde el municipio neuquino buscan incorporar herramientas que permitan agilizar los procesos administrativos vinculados a desarrollos inmobiliarios.

Tunuyán fue tomado como referencia por sus tiempos de aprobación de proyectos y su sistema de ordenamiento territorial. El objetivo es analizar indicadores como plazos para habilitar hoteles o emprendimientos y adaptar esas prácticas a la realidad local.

Nuevo código de edificación

San Martín de los Andes avanza en la elaboración de un nuevo código de edificación, que será presentado en septiembre tras más de un año de trabajo con consultoras.

El convenio busca fortalecer ese proceso con experiencias externas, con la meta de contar con una normativa “moderna” y alineada con el crecimiento proyectado de la ciudad.

Turismo y complementariedad regional

Mientras Tunuyán aporta experiencia en ordenamiento territorial, San Martín de los Andes ofrece su desarrollo turístico como modelo.

La ciudad mendocina, ubicada en el Valle de Uco, cuenta con un fuerte crecimiento vinculado a la vitivinicultura, especialmente en bodegas de altura. Sin embargo, busca potenciar su perfil turístico con estrategias aplicadas en destinos consolidados del sur.

Integración de economías regionales

El intercambio apunta a complementar dos economías: el turismo de naturaleza y montaña en Neuquén y el enoturismo en Mendoza. Según Saloniti, este enfoque permite fortalecer ambas regiones desde sus respectivas ventajas comparativas.

Cambios en la normativa urbana

Actualmente, San Martín de los Andes mantiene una restricción de altura de hasta 9,80 metros (aproximadamente 4 pisos), pensada para preservar la identidad urbana.

Sin embargo, el nuevo código evalúa flexibilizar esa limitación en zonas específicas con infraestructura disponible, siempre considerando variables como servicios, geografía y impacto visual.

“No se trata de construir edificios grandes, sino de permitir mayor densidad en determinados sectores”, explicó el intendente.

Respuesta a la demanda habitacional

El crecimiento de la ciudad y el aumento del valor del suelo generaron dificultades de acceso a la vivienda, especialmente para jóvenes.

El municipio analiza herramientas como la ampliación de unidades funcionales (PH) y la posibilidad de habilitar un piso adicional en ciertas áreas para incrementar la oferta inmobiliaria.

Equilibrio entre inversión y acceso a la vivienda

Saloniti destacó que el desarrollo urbano debe contemplar tanto la inversión privada como el acceso equitativo a la vivienda.

El objetivo es evitar un modelo excluyente, donde el costo del suelo y los alquileres limite el acceso a la ciudad. En ese sentido, el Estado busca actuar como facilitador de inversiones que, a su vez, contribuyan a reducir la demanda habitacional.

La entrevista completa: