El 5 de marzo de 1988, Alberto Olmedo, uno de los humoristas más destacados de Argentina, falleció tras caer accidentalmente desde un balcón en el piso 11 del edificio Maral 39, ubicado frente a Playa Varese en Mar del Plata. La noticia conmocionó al público y al ambiente teatral, ya que Olmedo atravesaba su mejor momento profesional durante la temporada de verano con la obra "Éramos tan pobres", que agotaba localidades en todas sus funciones.

La noche previa a la tragedia, Olmedo cenó con su elenco en el restaurante Hamburgo, donde compartieron costillas de cerdo y vino blanco. Aunque la velada se extendió hasta la madrugada del sábado, el humorista decidió regresar antes al departamento que alquilaba, donde lo esperaba Nancy Herrera, madre de su hijo menor.

Según el relato de Herrera, luego de compartir una copa, Olmedo subió "a caballito" al balcón y comenzó a hacer equilibrio, momento en el que resbaló. Intentó salvarse pidiéndole a Nancy que lo tomara de la pierna, pero cayó. La encargada del edificio, Marina, informó que estaba vivo tras la caída, y Herrera recordó: "me tiré arriba del cuerpo de Alberto e inconscientemente y sin saberlo le dije ¡No me dejes Alberto, ahora estoy embarazada!".

El incidente fue caratulado como "Muerte dudosa" y quedó bajo la jurisdicción del Juzgado Criminal 3, a cargo de Pedro Federico Hooft. Un estudio toxicológico realizado al cuerpo de Olmedo dio resultados negativos, aunque un examen en las vísceras detectó "una cantidad no especificada de cocaína" en su organismo.

La caída fatal puso fin a una temporada teatral que había sido récord en asistencia. Los administradores de la obra devolvieron el dinero a quienes tenían entradas para las funciones restantes. En medio del desconcierto, un espectador expresó su malestar por la falta de un reemplazo para continuar con la obra, considerando "inadmisible" que no se mantuviera la máxima teatral de "el show debe continuar".

El empresario teatral Carlos Rottemberg, último productor de Olmedo, recordó que la noche anterior a la muerte habían acordado llevar la obra a la calle Corrientes. "Olmedo fue una figura que durante muchos años estuvo en un lugar muy estelar dentro del espectáculo, pero no hay duda de que ostentaba un lugar que justamente le dio más visibilidad a la tragedia. No sé si hubo antes o después alguien como él", señaló en un diálogo con motivo del trigésimo aniversario del fallecimiento.

Accidente fatal de Alberto Olmedo en Mar del Plata: 38 años de su muerte

A 38 años de aquel 5 de marzo, la figura de Alberto Olmedo sigue siendo recordada con respeto y cariño, sin que nadie haya pronunciado críticas negativas hacia su persona. Su legado en el humor y el teatro argentino permanece intacto, marcado por una carrera brillante que terminó abruptamente en Mar del Plata.