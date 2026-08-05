La verdadera torta della nonna: auténtica receta italiana con masa crocante y relleno de crema pastelera

Hay recetas que transforman cualquier merienda en un momento especial. La torta della nonna es una de ellas: una masa tierna y crocante que envuelve un relleno abundante de crema pastelera, coronada con almendras fileteadas que se doran en el horno.
Uno de los puntos más importantes, es utilizar la crema pastelera fría al momento de armar la torta. Si está caliente, puede ablandar la masa y dificultar que conserve su textura después del horneado.
Otro de los secretos es no amasar, solo unir, trabajar la masa lo mínimo indispensable. Amasar en exceso puede desarrollar demasiado el gluten de la harina y hacer que pierda parte de la textura quebradiza.
Ésta receta es ideal para acompañar la merienda o para lucirse con un postre casero.
Su nombre significa “torta de la abuela” y remite a esas preparaciones caseras asociadas a las recetas familiares. Aunque existen diferentes versiones sobre su origen, está estrechamente vinculada con la Toscana y con el tiempo se popularizó en otras regiones de Italia.
Ingredientes para la masa
125 grs. de manteca pomada
100 grs. de azúcar
Ralladura de 1 limón
1 cda. de postre de vainilla
1 huevo
250 grs. de harina 0000
1 cdita. de polvo de hornear
1 pizca de sal
Ingredientes para la crema pastelera
1 litro de leche
8 yemas (o 4 huevos enteros)
200 grs. de azúcar
1 cda de postre de vainilla
100 grs. de harina 0000
Extras
Leche
Almendras fileteadas sin piel
En un bowl colocar la manteca a temperatura ambiente junto con el azúcar, la ralladura de limón y la vainilla. Batir con batidora eléctrica durante 5 minutos, hasta obtener una crema pálida.
Agregar el huevo y continuar batiendo 2 minutos más.
Incorporar la harina, la sal y el polvo de hornear. Integrar con una espátula hasta formar la masa. No amasar.
Colocar la masa en un recipiente, achatarla, taparla y llevarla a la heladera durante 1 hora.
Mientras tanto preparar la crema pastelera.
Calentar la leche con el azúcar y la vainilla.
Mezclar los huevos (o las yemas) con la harina. Incorporar 1 taza de la leche caliente para templar la preparación.
Volcar la mezcla sobre el resto de la leche caliente pasándola por un colador de malla fina. Cocinar mezclando continuamente hasta que rompa el hervor.
Retirar del fuego y cubrir la yema con un film en contacto hasta que se enfríe.
Dividir la masa en dos partes y estirar 2 discos, uno ligeramente más grande que el otro.
Forra con el disco más grande un molde desmontable de 20 cm. de diámetro.
Precalentar el horno a 170 grados.
Rellenar con la crema pastelera y recortar el excedente de masa a la altura del relleno.
Cubrir con el segundo disco de masa, unir y presionar los bordes para sellarlos.
Pinchar el centro con un tenedor.
Llevar al horno. A mitad de la cocción, pincelar la superficie con leche, distribuir las almendras fileteadas y volver a pincelar con leche por encima.
Continuar la cocción hasta completar 45 minutos.
Una vez horneada, dejarla enfriar antes de desmoldar y servir, para que el relleno tome consistencia y el corte salga prolijo.