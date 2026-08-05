La verdadera torta della nonna: auténtica receta italiana con masa crocante y relleno de crema pastelera

Hay recetas que transforman cualquier merienda en un momento especial. La torta della nonna es una de ellas: una masa tierna y crocante que envuelve un relleno abundante de crema pastelera, coronada con almendras fileteadas que se doran en el horno.



Uno de los puntos más importantes, es utilizar la crema pastelera fría al momento de armar la torta. Si está caliente, puede ablandar la masa y dificultar que conserve su textura después del horneado.



Otro de los secretos es no amasar, solo unir, trabajar la masa lo mínimo indispensable. Amasar en exceso puede desarrollar demasiado el gluten de la harina y hacer que pierda parte de la textura quebradiza.

Ingredientes para la masa



125 grs. de manteca pomada



100 grs. de azúcar



Ralladura de 1 limón



1 cda. de postre de vainilla



1 huevo



250 grs. de harina 0000



1 cdita. de polvo de hornear



1 pizca de sal

Ingredientes para la crema pastelera



1 litro de leche



8 yemas (o 4 huevos enteros)



200 grs. de azúcar



1 cda de postre de vainilla



100 grs. de harina 0000



Extras



Leche



Almendras fileteadas sin piel

En un bowl colocar la manteca a temperatura ambiente junto con el azúcar, la ralladura de limón y la vainilla. Batir con batidora eléctrica durante 5 minutos, hasta obtener una crema pálida.



Agregar el huevo y continuar batiendo 2 minutos más.



Incorporar la harina, la sal y el polvo de hornear. Integrar con una espátula hasta formar la masa. No amasar.



Colocar la masa en un recipiente, achatarla, taparla y llevarla a la heladera durante 1 hora.



Mientras tanto preparar la crema pastelera.



Calentar la leche con el azúcar y la vainilla.