La imagen impactó hasta a los investigadores más experimentados: ladrillos de cocaína y marihuana apilados sobre mesas, armas cargadas, municiones, dinero contado fajos por fajos y elementos utilizados para fraccionar droga que terminaba circulando en barrios y localidades de la región petrolera más importante del país.

Detrás de esa escena hubo semanas de seguimiento, cruces de información y allanamientos simultáneos que terminaron con un golpe fuerte contra el microtráfico en Vaca Muerta. Los procedimientos, realizados en Añelo y Rincón de los Sauces, permitieron sacar de circulación más de 11,5 kilos de estupefacientes y avanzar sobre estructuras que operaban en la zona.

Los resultados fueron presentados este martes durante una conferencia encabezada por el fiscal general José Gerez, el ministro de Seguridad Matías Nicolini y el subjefe de Policía, comisario general Walter San Martín, junto a personal especializado de Antinarcóticos y de la fiscalía de la región.

Cocaína, cannabis y armas

Los operativos se concretaron el 8 de mayo y el 2 de junio en distintos domicilios investigados por comercialización de drogas al menudeo. Según se informó oficialmente, los allanamientos permitieron secuestrar más de 10,2 kilos de cannabis sativa y 1,306 kilos de clorhidrato de cocaína.

Pero eso no fue todo. También encontraron cinco armas de fuego, 154 municiones, tres vehículos, nueve teléfonos celulares, balanzas de precisión, un sistema de cobro electrónico y documentación vinculada a movimientos de dinero.

Los investigadores además detectaron un sistema indoor para cultivo de cannabis, semillas, plantines y soportes informáticos que ahora serán sometidos a peritajes para profundizar las causas.

En total, cuatro personas quedaron involucradas en las actuaciones judiciales y dos terminaron detenidas.

El dato que encendió las alarmas

Uno de los puntos que más preocupación generó entre los investigadores fue la cantidad de elementos vinculados al fraccionamiento y distribución de droga hallados en los procedimientos. La combinación de cocaína, marihuana, armas y dinero en efectivo expuso una estructura que no solo comercializaba estupefacientes, sino que además tenía capacidad logística y recursos para sostener la actividad.

La documentación secuestrada y los dispositivos electrónicos podrían abrir ahora nuevas líneas investigativas sobre la circulación de droga en la región de Vaca Muerta.

“Los vecinos son nuestros principales aliados”

Durante la conferencia, José Gerez remarcó la importancia de las denuncias anónimas para detectar puntos de venta de droga y avanzar con las investigaciones.

“Los vecinos son nuestros principales aliados en la lucha contra el microtráfico”, sostuvo el fiscal general.

Por su parte, Nicolini aseguró que “se trabaja de manera permanente” para sacar droga de circulación y explicó que diariamente se realizan allanamientos y detenciones vinculadas al narcomenudeo, aunque no todos alcanzan la magnitud de los operativos presentados este martes.

A su turno, Walter San Martín indicó que desde la implementación de la Ley Provincial N° 3.488 se reforzaron las áreas especializadas con más recursos humanos y logística, especialmente en la región de Vaca Muerta.

Una investigación que sigue abierta

Lejos de cerrarse, la causa recién empieza a mostrar parte de su dimensión. Los teléfonos secuestrados, la documentación encontrada y los registros de movimientos económicos serán claves para determinar cómo funcionaba la estructura y qué conexiones podría tener en otras localidades.

Mientras tanto, más de 11 kilos de droga ya no volverán a circular por las calles de la región.