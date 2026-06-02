A partir de una denuncia por amenazas agravadas la Policía realizó este martes dos allanamientos en Centenario con intervención de la Unidad Fiscal de Actuación Genérica, a cargo de Paula González.

Como resultado, se incautaron un total de 113 gramos de cannabis sativa, 89 gramos de clorhidrato de cocaína, así como también 15 cartuchos de municiones, dinero en efectivo y rodados.

En el primer allanamiento se secuestró un cartucho de 9x19 mm, 113 gramos de cannabis sativa y 63 gramos de clorhidrato de cocaína.

En el otro procedimiento, se hallaron tres cartuchos SP 38 SPL, tres cartuchos CBC 38 SPL; un cartucho FM 77 9X9; cuatro cartuchos con inscripción ilegible; un cartucho BFL 9mm y dos cartuchos BFL.

Además, se encontraron 26 gramos de clorhidrato de cocaína; una balanza; ramas de cannabis sativa en proceso de secado y dinero en efectivo por un total 100.105 pesos. También se procedió al secuestro preventivo de seis bicicletas MTB, una bicicleta BMX y un automóvi VW Gol Trend, más una caja con herramientas varias.

Dos sujetos quedaron demorados y se procedió a identificar a un tercero.