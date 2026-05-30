Tres personas fueron imputadas por el Ministerio Público Fiscal (MPF) acusadas de comercializar drogas en una vivienda de Añelo, en pleno corazón de Vaca Muerta. Tras una investigación que se extendió durante varios meses, la Justicia avaló la formulación de cargos y ordenó medidas cautelares que incluyen prisión preventiva, prisión domiciliaria, embargos por $10 millones y la clausura del inmueble donde presuntamente operaba el punto de venta.

La acusación fue presentada este viernes por la fiscal del caso Eugenia Titanti junto al asistente letrado Luciano Vidal luego de una serie de procedimientos realizados por personal del MPF y de la Policía de la provincia de Neuquén.

Siete allanamientos y más de seis kilos de droga secuestrados

La causa avanzó tras siete allanamientos efectuados el jueves en Añelo y San Patricio del Chañar. Durante los operativos fueron secuestrados más de seis kilos de estupefacientes, armas de fuego, dinero en efectivo, teléfonos celulares y otros elementos considerados de interés para la investigación.

Según la acusación, dos de las personas imputadas, identificadas por sus iniciales S.E.M. y L.I., habrían comercializado cocaína y cannabis desde una vivienda de Añelo al menos desde septiembre de 2025 hasta el 28 de mayo de este año. También fueron acusados por la tenencia ilegal de una pistola calibre 9 milímetros.

La tercera imputada, G.M., quedó bajo investigación por presuntamente colaborar con la actividad ilícita mediante el uso de un automóvil Peugeot 208 que habría sido utilizado para tareas vinculadas a la distribución de la droga.

La audiencia de formulación de cargos se llevó a cabo en la Ciudad Judicial de Neuquén - Foto: Ministerio Público Fiscal (MPF)

Cómo funcionaba el presunto punto de venta

Durante la audiencia realizada en la Ciudad Judicial, la fiscal sostuvo que compradores concurrían al domicilio durante las 24 horas del día, con mayor frecuencia durante la noche, para adquirir cocaína y cannabis.

De acuerdo con la investigación preliminar, los clientes ingresaban al inmueble, resguardado por un portón que impedía observar el interior desde la vía pública, donde se concretaban las operaciones de intercambio.

En el lugar allanado se secuestraron 4,9 kilos de cannabis sativa y 1,3 kilos de clorhidrato de cocaína, además de una balanza, teléfonos celulares, anotaciones vinculadas a la actividad investigada y el arma de fuego mencionada en la acusación.

La investigación comenzó por denuncias ciudadanas

La pesquisa se inició en marzo pasado a partir de denuncias realizadas mediante el sistema de código QR del Ministerio Público Fiscal y la aplicación "Neuquén Te Cuida".

A partir de esas presentaciones, la fiscalía y la División Antinarcóticos de Añelo desarrollaron tareas de investigación que permitieron reunir evidencia y solicitar las órdenes de allanamiento ejecutadas esta semana.

Entre los elementos incorporados a la causa figuran informes sobre movimientos financieros. Según expuso la fiscal Titanti, una de las imputadas registró ingresos cercanos a los 174 millones de pesos entre enero de 2025 y marzo de 2026 a través de billeteras virtuales, pese a no contar con empleo formal registrado.

Prisión preventiva y embargo millonario

El juez de garantías Marco Lupica Cristo avaló la formulación de cargos y fijó un plazo de cuatro meses para completar la investigación.

Además, hizo lugar al pedido fiscal de prisión preventiva por cuatro meses para S.E.M. y L.I., mientras que G.M. permanecerá bajo prisión domiciliaria durante el mismo período.

La resolución también incluyó un embargo de $10 millones para cada una de las personas imputadas y la clausura de la vivienda investigada por cuatro meses, mientras continúa el avance de la causa.