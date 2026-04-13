Una tarde que terminó a los tiros

Lo que empezó como un conflicto entre varias personas terminó en una escena difícil de ignorar. Este domingo, alrededor de las 19:15, vecinos de Cutral Co escucharon una seguidilla de disparos en la calle Santa Teresita, entre 9 de Julio y 25 de Mayo.

No fueron uno ni dos. Testigos hablaron de más de una docena de detonaciones en pocos segundos, suficientes para alterar completamente la calma del barrio.

Un auto destrozado en medio de la calle

Cuando la situación se calmó, la imagen era clara: un Peugeot 504 atravesado sobre la calzada, sin ocupantes, con el parabrisas y la luneta trasera destruidos por los impactos de bala.

En el asfalto quedaron al menos 14 vainas servidas, que luego fueron marcadas por personal de Policía Científica para avanzar con la investigación.

Todo empezó antes: el conflicto que fue creciendo

La secuencia no fue aislada. Según los primeros datos, el enfrentamiento habría comenzado cerca de las 18 en el Hospital de Complejidad VI, donde un grupo de hombres protagonizó una fuerte discusión.

Ese cruce, que pasó de lo verbal a lo físico, no terminó ahí. Se trasladó por distintos puntos de la ciudad hasta desembocar en el barrio Peñi Trapún, donde la tensión llegó a su punto más alto.

Amenazas, corridas y un operativo para frenar el caos

Ya en la zona de Santa Teresita, testigos indicaron que uno de los involucrados amenazó con un arma de fuego. A partir de ahí, la situación se descontroló.

Ante los llamados al comando radioeléctrico, varios móviles policiales llegaron al lugar y se encontraron con un escenario hostil. Para dispersar a los grupos y recuperar el control, el personal utilizó armamento antitumulto.

Con el correr de los minutos, la presencia policial logró descomprimir el conflicto y evitar que la situación siguiera escalando.

Un barrio que quedó en medio

Mientras se desarrollaban los hechos, vecinos del sector quedaron en medio de la violencia. Algunos reportaron disparos previos y otros relataron que la situación se extendió durante varios minutos.

Una ambulancia del SIEN asistió a un hombre que sufrió una descompensación producto del momento, aunque no presentaba heridas.