Un cumpleaños en Cutral Co terminó siendo mucho más que una fiesta. En medio de la celebración, un grupo de agentes de la División Especial Motorizada y Bicipolicía apareció de sorpresa y convirtió el momento en una experiencia difícil de olvidar para un nene de la ciudad.

Todo comenzó con la iniciativa de la madre, que buscaba darle un regalo distinto a su hijo, fanático de la Policía. A partir de ese pedido, se organizó una visita especial para acompañar el festejo y sumarle un toque inesperado.

Un festejo inolvidable

Cuando los móviles llegaron al lugar, el asombro fue inmediato. El niño no esperaba esa visita y reaccionó con una mezcla de sorpresa y entusiasmo. En pocos minutos, el cumpleaños tomó otro ritmo.

Los agentes se sumaron de manera natural. Compartieron un rato con la familia, se sacaron fotos y participaron del momento como invitados especiales. La escena se volvió cercana, sin formalidades, y con un clima distendido.

El encuentro fue breve, pero suficiente para marcar la jornada. El chico pudo interactuar con quienes admira y vivir algo distinto en su día. Desde el entorno familiar valoraron el gesto, que se organizó a partir de un simple pedido y terminó generando un recuerdo significativo.