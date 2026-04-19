En un operativo conjunto entre el Ministerio Público Fiscal (MPF) y la Policía de Neuquén, se realizaron 18 allanamientos simultáneos en la ciudad de Centenario con el objetivo de desarticular puntos de venta de drogas y secuestrar armas.

Los procedimientos, que se extendieron por más de tres horas, fueron solicitados por las fiscalías de Narcocriminalidad y de Actuación Genérica, y contaron con la autorización de la jueza de garantías Carina Álvarez.

El fiscal general José Gerez explicó que el objetivo fue intervenir un sector identificado como “mercado abierto de drogas”, donde operan bandas dedicadas al narcomenudeo y delitos asociados.

Durante los allanamientos, realizados en barrios como 130 Viviendas, Vista Hermosa y Graciani, se logró el secuestro de cocaína, marihuana, sustancias de corte y más de $2 millones en efectivo, además de tres armas de fuego con municiones.

También se incautaron 21 teléfonos celulares, balanzas y cuadernos con anotaciones, elementos que serán clave para avanzar en la investigación de las redes de comercialización ilegal.

Como resultado del operativo, tres hombres fueron detenidos y en las próximas horas se definirá la formulación de cargos. Además, se detectó que una mujer con prisión domiciliaria por una causa federal de drogas no se encontraba en su vivienda, lo que será informado a la Justicia.

Desde el MPF destacaron la importancia de la participación ciudadana, ya que varios de los procedimientos surgieron a partir de denuncias anónimas realizadas mediante el sistema digital del organismo.