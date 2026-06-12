La mañana del viernes arrancó con un movimiento inusual en el barrio Sapere. Camionetas, motocicletas policiales y efectivos de distintas divisiones ocuparon varias cuadras en medio de un operativo que sorprendió a vecinos y automovilistas. A media mañana ya hubo cinco demorados y la Policía encontro muchas cosas robadas, entre las que hay varias bicicletas y un automóvil volkswagen gol de color gris. También hallaron armamento, pero aún no dieron con drogas.

El despliegue se concentró en distintos puntos del sector, principalmente en las zonas de Seminario y Picunches y también sobre Islas Malvinas y pasaje San Lorenzo. Allí se realizaron 11 allanamientos simultáneos en el marco de una investigación por una banda de motochorros.

Desde temprano comenzaron a verse móviles de distintas unidades de la Policía de Neuquén e incluso patrulleros llegados desde Cutral Co. Según informó el periodista Juan Pablo Andréz desde el móvil de AM550 para el programa “La mañana es de la primera”, participaron más de 200 efectivos.

Varias casas fueron allanadas en Sapere. Fotos: móvil de Prima Multimedios

Un barrio tomado por el operativo

El movimiento policial ocupó más de dos o tres cuadras y obligó a desplegar un fuerte control en los alrededores. En algunas viviendas, las familias fueron retiradas mientras los uniformados avanzaban con las requisas ordenadas por la Justicia.

“Hay más de 20 camionetas de la Policía, hasta hay móviles de Cutral Co, y muchas motocicletas policiales”, describió Andréz durante la cobertura en vivo junto al camarógrafo Bruno Calderón.

La cantidad de efectivos y móviles dejó en evidencia la magnitud de una causa que viene siendo seguida de cerca por investigadores y que apunta a una organización dedicada a cometer robos en motocicleta.

Hay cinco detenidos, armas, bicicletas y un auto secuestrados. Fotos: móvil de Prima Multimedios

El hartazgo por los ataques de motochorros

Los robos protagonizados por motochorros se convirtieron en una de las modalidades que más bronca generan entre vecinos y comerciantes. Los ataques suelen ser rápidos, violentos y muchas veces ocurren a plena luz del día.

Por eso el operativo realizado este viernes tiene un fuerte impacto en la zona. Durante varias horas, los accesos estarán bajo vigilancia mientras grupos especiales ingresaban casa por casa buscando pruebas y posibles involucrados.

“Son más de 200 policías trabajando en el lugar”, relató el periodista de AM550 desde el barrio Sapere.

Encontraron un gol gris. Fotos: móvil de Prima Multimedios

Los resultados que va dando el operativo

Durante la madrugada comenzaron los allanamientos en varias viviendas del sector, y los resultados no se hicieron esperar.

Ya son cinco personas las que fueron demoradas y que están implicadas en la investigación. Además, encontraron armas, bicicletas robadas y un automóvil VolksWagen gol de color gris, que también fue secuestrado por los efectivos.

El movimiento en el barrio continúa, por lo que se esperan nuevos hallazgos.

La investigación sigue abierta

Hasta el momento no trascendieron oficialmente detalles sobre secuestros o detenciones, aunque el operativo continuaba avanzado el mediodía.

La investigación busca determinar el funcionamiento de la banda y el rol de cada uno de los sospechosos involucrados en los hechos que se investigan. Mientras tanto, el impresionante despliegue policial transformó por completo la rutina del barrio y dejó una imagen difícil de ignorar: decenas de móviles, cuadras cerradas y un operativo pocas veces visto en la ciudad.