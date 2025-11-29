Allanan vivienda en barrio Sapere y secuestran armas y municiones

Un procedimiento fue efectuado durante la mañana de este sábado en una casa ubicada en el barrio Sapere. La orden fue emitida por la Oficina de Violencia del Poder Judicial y autorizada por la jueza competente en el marco de una investigación por un hecho de violencia.

El operativo estuvo a cargo de personal de la Comisaría Primera, bajo lo establecido por la Ley 2785, orientada al secuestro de armas de fuego, municiones y otros elementos vinculados a la causa.

Qué armas y elementos fueron secuestrados

Durante el registro domiciliario se incautó:

Una escopeta tiro a tiro, sin tubo almacén cargador.

22 cartuchos calibre 28.

Un cinto porta municiones.

Además, se secuestró un arma de puño tipo revólver de aire comprimido y:

30 municiones calibre 4.5 con encamisado de bronce.

Cinco tubos de gas CO₂ (cuatro sin uso y uno colocado).

Avance de la causa judicial

La intervención se enmarca en una investigación en curso, por lo que los elementos secuestrados serán analizados y quedarían a disposición de la Fiscalía correspondiente para evaluar su relación con el caso de violencia investigado.