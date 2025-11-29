¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Sábado 29 de Noviembre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
Investigación por violencia

Un operativo por violencia terminó en secuestro de armas y municiones en Sapere

Personal policial de la Comisaría Primera realizó un allanamiento en una casa de Sapere, ordenado por la Oficina de Violencia del Poder Judicial, donde se incautaron armas de fuego, municiones y elementos relacionados con la causa.

Por Redacción

Sabado, 29 de noviembre de 2025 a las 19:20
PUBLICIDAD

Allanan vivienda en barrio Sapere y secuestran armas y municiones

 

Un procedimiento fue efectuado durante la mañana de este sábado en una casa ubicada en el barrio Sapere. La orden fue emitida por la Oficina de Violencia del Poder Judicial y autorizada por la jueza competente en el marco de una investigación por un hecho de violencia.

El operativo estuvo a cargo de personal de la Comisaría Primera, bajo lo establecido por la Ley 2785, orientada al secuestro de armas de fuego, municiones y otros elementos vinculados a la causa.

Qué armas y elementos fueron secuestrados

Durante el registro domiciliario se incautó:

  • Una escopeta tiro a tiro, sin tubo almacén cargador.

  • 22 cartuchos calibre 28.

  • Un cinto porta municiones.

Además, se secuestró un arma de puño tipo revólver de aire comprimido y:

  • 30 municiones calibre 4.5 con encamisado de bronce.

  • Cinco tubos de gas CO₂ (cuatro sin uso y uno colocado).

Avance de la causa judicial

La intervención se enmarca en una investigación en curso, por lo que los elementos secuestrados serán analizados y quedarían a disposición de la Fiscalía correspondiente para evaluar su relación con el caso de violencia investigado.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD