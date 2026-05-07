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Procedimiento en el este de Neuquén

Los allanaron por un robo, pero la Policía encontró de todo: marihuana, celulares y documentos en una casa de Sapere

Los elementos incautados quedaron a disposición de la Justicia mientras continúa la investigación. Sospechan que algunos objetos fueron arrojados en la vía pública. 


 

Por Julieta Robles

Periodista, redactora y editora
Jueves, 07 de mayo de 2026 a las 10:20
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Allanaron una casa en Sapere tras un robo y secuestraron celulares, documentos y hojas de cannabis sativa.

Una vivienda del barrio Sapere fue allanada este miércoles por personal policial de Neuquén, tras una denuncia por un hecho delictivo ocurrido horas antes en la jurisdicción de la Comisaría Segunda.

Durante el operativo, los efectivos encontraron una mochila con varios teléfonos celulares y documentos, además de una bolsa con hojas de cannabis sativa. Como consecuencia, un hombre fue notificado por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737 y quedó supeditado a la investigación.

Los objetos incautados quedaron a disposición de la Justicia mientras continúa la investigación policial.

El procedimiento contó con la intervención de la Fiscalía de Robos y Hurtos, la Comisaría Segunda, la Oficina de Investigaciones Zona Sur Este y personal Antinarcóticos. Según indicaron las autoridades, algunos de los elementos secuestrados habrían sido descartados en la vía pública por los presuntos autores del delito.

Los celulares forman parte de la evidencia que permitirá avanzar en la investigación del delito.

Todos los objetos incautados quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúan las investigaciones para determinar la participación de cada persona involucrada en el hecho.

 

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