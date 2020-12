Cuidaba a su bebé de 4 días y la mataron de un tiro

La irresponsabilidad de manipular y disparar un arma terminó con la vida de una mujer que se encontraba en la vivienda contigua cuidando a su pequeño bebé de apenas 4 días de vida. Los dos sujetos señalados como los encargados de apretar el gatillo de la escopeta fueron detenidos, les formularon cargos por homicidio culposo, y permanecerán con prisión preventiva, al menos por 15 días.

Según las pericias de Gabinete de Criminalística de la Policía rionegrina, el proyectil atravesó dos paredes de madera para finalmente dar en el cuerpo de Margarita Toledo de 31 años, quien cayó al piso y comenzó a convulsionar de manera inmediata. Se supo que la mujer estaba en el sector de la cocina de su precaria vivienda del barrio Quimey Hue, del Alto de Bariloche.

La víctima se encontraba, junto con su pareja, cuidando a su pequeño bebé de apenas 4 días de vida, cuando el balazo agujereó la madera y dio en su cuerpo. Eran cerca de las 18 del viernes. El proyectil impactó en el brazo de la mujer, siguió su camino y le dio en el torax, para luego descender y perforar el estómago.

La muerte fue pocos minutos después, ya que Margarita cayó tendida en el piso y comenzó a convulsionar. Nada pudo hacer su marido que miraba sorprendido lo que estaba pasando, sin poder entender lo que había sucedido. Al lugar llegó una ambulancia, y fueron los médicos de emergencia que comprobaron que no se trataba de un desmayo, sino que había recibido un balazo.

En el predio de Cerro León al 62 hay cuatro viviendas, en una de ellas se encontraban Damián Fernández Bogarín de 21 años -vecino de la víctima- y Maximiliano Javier Bascuñan de 23 años, que había llegado al lugar de visita. Ambos comenzaron a manipular una escopeta sin saber que estaba cargada.

En determinado momento, Fernández Bogarín le dio el arma a Bascuñan y este efectuó un disparo que traspasó un panel de madera de la casa del primero y penetró en el de la vivienda de la víctima. “No sabía que estaba cargada”, declaró el joven ate la Justicia. “Nunca en mi vida he tocado un arma. No sabía cómo decirles perdón, no sabía qué hacer cuando me informó el defensor oficial que la mujer había fallecido”, aseguró durante la audiencia en la que se le formularon los cargos. En tanto que el segundo sólo agregó: "No caigo en lo que pasó, todo fue muy rápido".

El equipo de fiscales junto al defensor oficial se hicieron presentes en el lugar de los hechos y señalaron que hay numerosa evidencia colectada, entre ellos el acta de procedimiento policial y detención de la Unidad 28 y los resultados del allanamiento dispuesto por el Juez de Garantías.

A Bascuñan, amigo que estaba de visita, le formularon cargos por el delito de homicidio culposo en calidad de coautor y a Fernández Bogarín se le agregó la tenencia ilegal un de arma de fuego. El Juez de Garantías resolvió que permanecerán detenidos durante 15 días con prisión preventiva. Todo esto hasta que se decepcionen los resultados de los análisis forenses realizados a varios teléfonos celulares y los análisis dermotest que les realizaron a los acusados durante su permanencia en la comisaría.