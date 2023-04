Encapuchados dieron un golpe comando en Plottier

Cuatro encapuchados reventaron a patadas la puerta trasera de una vivienda del barrio Los Patos de Plottier, este jueves por la noche, y a punta de arma se llevaron de todo a bordo de la camioneta de los propietarios: dos motos, tres televisores, herramientas, bolsas de ropa, dinero en efectivo y un equipo de protección de enduro.

Laureano, dueño de la casa, relató a Mejor Informado que lo único que quedaron fueron unas pocas pertenencias que los ladrones no vieron y que ahora están incomunicados por las pérdidas de sus celulares. "Ahora nos toca empezar de cero", lamentó sobre el robo que desvalijó y destrozó casi por completo su hogar.

El momento del golpe fue alrededor de las 22:30, cuando estaban cenando en la previa al festejo de su cumpleaños. Entonces Laureano, su pareja y sus dos hijos de ocho años y un año y medio estaban brindando cuando escucharon el estruendo desde el fondo de la casa. El marco de la puerta salió despedido y cuatro encapuchados, entre 20 y 24 años a juzgar por las víctimas, entraron amenazando con un revolver y destornilladores al grito de "dame los dólares, tu amigo te mandó al frente". También pedían por joyería, que el dueño de la casa les juraba no tener. "Somos una familia que vive al día", explicó Laureano a menos de 12 horas del robo. "Cuando les dije que venía gente se asustaron y comenzaron a romper todo buscando una supuesta caja fuerte", señaló. Ya iban a ser las 23:00 y había familiares que estaban en camino a la casa, para saludar al cumpleañero.

Le pegaron una piña, lo ataron de manos con una cinta y lo llevaron a una habitación, a solas, donde continuaron con las amenazas: "Si no me das la plata te voy a quemar", le dijo el supuesto líder de la banda, al tiempo que le mostraba un revolver que cargaba en la cintura. Su esposa y sus hijos, vigilados por el resto de los delincuentes, esperaban en la cocina.

En menos de 25 minutos los ladrones cargaron todo a la camioneta y se dieron a la fuga. La familia de Laureano quedó encerrada en una de las piezas. Según confirmó la Policía de Neuquén, la camioneta modelo Volkswagen Amarok apareció esta madrugada alrededor de las 3:00, abandonada sobre Ruta 7 en Centenario.

Las víctimas todavía no saben cuantos objetos les quitaron, este viernes por la mañana aún siguen haciendo un recuento de las pérdidas. Incluso, antes de darse a la fuga, "arrancaron el router para que quedemos sin internet", apuntó el damnificado. Su hijo, en ese interín, le dijo a uno de los ladrones: "la mochila no te lleves porque mañana me ponen una falta en la escuela".

La marca de las motocicletas robadas son BETA RR110, año 2022 y una KTM XCF250, año 2018.