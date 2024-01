Desvalijaron una casa en Neuquén y lo dejaron con lo puesto

Un nuevo hecho de inseguridad se produjo este lunes en la localidad neuquina de Centenario, donde un hombre sufrió un robo en su casa. Literalmente lo dejaron con lo puesto, ya que los delincuentes le robaron hasta la ropa de su hijo.

El hecho sucedió en una casa ubicada en la calle Salta y Manuel Sadoski, en la segunda meseta, frente a la EPET N°22. Según las primeras investigaciones, el hombre había salido de su vivienda y cuando regresó se encontró con que le habían barreteado la puerta para ingresar.

Los delincuentes además de llevarse la ropa de él y su hijo, sustrajeron un Smart Tv 55” marca Noblex el cual estaba colgado en la pared, una PlayStation 4, una bicicleta rodado 29” color naranja y un celular Samsung A32.

El hecho se dio a conocer por la víctima del robo que a través de las redes sociales expresó su indignación: “Unas ratas porque no se puede nombrar de otra manera, me entraron a robar a mi casa, les encargo si saben algo que me informen".