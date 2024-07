Mientras pedían mayor seguridad se encontraron con un ladrón

Un grupo de madres se encontraba protestando y pidiendo mayor seguridad en un jardín de infantes de La Plata, cuando se encontraron con un hombre que intentaba ingresar al lugar para robar. Según indicaron, el establecimiento fue blanco de reiterados robos en el último tiempo, mientras está en construcción desde hace 3 años.

Se trata del Jardín 912, ubicado en 77, entre 131 y 132; en Altos de San Lorenzo. El lugar, según contó el grupo de madres a medios nacionales, se encuentra en construcción desde hace varios años mientras los niños tienen clases en containers que fueron instalados en el predio de una escuela cercana. Además, informaron que el establecimiento ya sufrió robos en ocho oportunidades, tres de ellos en las vacaciones de invierno.

En este contexto, las mujeres decidieron protestar y dirigirse hacia el lugar, con el fin de pedir por la finalización de las obras y mayor seguridad en el lugar. Al llegar, observaron a un hombre que estaba saltando el paredón y, lejos de tomarse la situación con calma, decidieron increparlo. En ese momento, se dieron cuenta que el sujeto llevaba herramientas que habría tomado de la obra. No obstante, el hombre dijo que los elementos pertenecían a otra obra y que había entrado al establecimiento solamente "para dormir. Por supuesto, las mujeres no le creyeron, pero no lograron detenerlo por lo que se fue corriendo. A pesar de que algunas de las madres salieron detrás de él, no lograron alcanzarlo.

“Reclamamos que terminen ya el jardín. Queremos que nuestro hijos tengan un lugar digno en donde no se mojen los pies mientras que van al baño y que tengan un espacio para jugar en dónde no nos roben tantas veces”, fue parte de lo que dijeron.