Otro ajuste de cuentas en Cutral Co: una nena de 15 y un joven de 24 años heridos de bala

Nuevos tiroteos en El Progreso en Cutral Co. .

Durante los últimos días el barrio El Progreso en Cutral Co se ha convertido en un escenario de guerra desmedida entre dos bandos que se disputan los territorios de la droga. El pasado martes 11 tuvieron lugar dos enfrentamientos que terminaron con un hombre y una mujer heridos de bala, pero no fue todo ya que ahora se sumó un nuevo tiroteo que tuvo como resultado dos nuevos baleados: una niña de 15 años y un joven de 24.

Fue cerca de las 22.30 del miércoles 12, cuando dos hombres en moto estacionaron afuera de un domicilio en las calles Independencia y Plaza Huincul y abrieron fuego de manera indiscriminada. En pocos segundos ejecutaron unos 20 disparos que hirieron a las personas que se encontraban dentro del domicilio: una niña de 15 años, herida en el abdomen y un joven de 24 años que recibió dos impactos de bala.

En las últimas horas, como resultado de la investigación por los tiroteos del pasado martes, la Policía de Cutral Co realizó diversos allanamientos donde se secuestraron armas, balas y se detuvo a cuatro personas vinculadas a los disparos. Aunque se esperaba que los enfrentamientos mermen con la detención de los cabecillas, los hechos violentos siguieron ocurriendo en el barrio de la ciudad.

Los vecinos exigen mayor presencia policial.

No se conoce aún qué buscaban lograr con esta situación, aunque los investigadores presumen que es una venganza por los heridos en enfrentamientos anteriores. Lo cierto es que los dos jóvenes debieron ser derivados al hospital por heridas de bala en la zona abdominal.

Uno de los datos que llamó la atención de la policía, además de la saña de los enfrentamientos (que han sido cuatro en los últimos dos días), es la cantidad y la calidad de armas que tienen los dos bandos. No solo por los casi 100 disparos ejecutados en el barrio en estas balaceras, sino también por los calibres encontrados (.32, .45 y .9mm).

Por su parte los vecinos se encuentran preocupados por la situación y temen salir a la calle. No saben en qué momento puede producirse un nuevo enfrentamiento. Además también les asusta la posibilidad de recibir una bala perdida y tener que pagar los platos rotos de un enfrentamiento que no les corresponde. Se espera que durante las próximas horas la policía realice nuevos allanamientos y no descartan poner una patrulla preventiva en el lugar.